Willis, Fialová, Štědrý nebo Bronson - celebrity, které se potýkaly s demencí

Fanoušky akčního hrdiny Bruce Willise zasáhla minulý týden zpráva, kterou oznámila na sociálních sítích jeho rodina. "Od té doby, co jsme na jaře 2022 oznámili Bruceovu diagnózu afázie, jeho stav pokročil a nyní máme specifičtější diagnózu: frontotemporální demenci. Bohužel problémy s komunikací jsou jen jedním z příznaků nemoci, které Bruce čelí," stálo v prohlášení, které bylo publikované i na webových stránkách Asociace pro frontotemporální degeneraci (AFTD).

Tam bylo také vysvětleno, co taková nemoc obnáší. "Pacienti se mohou chovat nevhodně ve společenském a pracovním prostředí a mívají problémy s komunikací se svým okolím i blízkými," píše se na stránkách Asociace. A zatímco termín 'demence' bývá nejčastěji spojován se ztrátou paměti, frontotemporální demence je podle odborníků jiná. Často totiž ovlivňuje osobnost postiženého, jeho chování, jazyk i pohyb, a to právě kvůli částem mozku, které postihuje. Průměrná délka života se u pacientů pohybuje od sedmi do třinácti let od počátku prvních příznaků nemoci. Nejčastější příčinou úmrtí je u těchto pacientů zápal plic.

