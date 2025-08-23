Ikona počasí
Bez kníru ho nikdo neviděl. Rosák byl populárnější než Eben

Moderátor Jan Rosák při rozhovoru 31. 1. 2019
Moderátor Jan Rosák při rozhovoru 31. 1. 2019Foto: Jakub Plíhal
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Moderoval oblíbené vědomostní soutěže i dětské pořady. Jeho hlas poprvé zazněl z rozhlasového mikrofonu před více než padesáti lety. Jan Rosák tvrdí, že práce má v důchodu víc než kdykoliv předtím.

Oblíbený moderátor Jan Rosák se narodil 24. srpna 1947 v Ivanovicích na Hané. Po přestěhování do Prahy dokončil v hlavním městě základní i střední školu. Začal také studovat právnickou fakultu, studium ale nedokončil. Za rozhlasový mikrofon poprvé usedl v roce 1971. O pět let později začal namlouvat krátké reportáže do Televizních novin Československé televize. Vedle jeho hlasu se později stala známá i jeho tvář, a to díky moderování nejrůznějších televizních pořadů, z nichž nejznámější je Videostop, Magion nebo Riskuj!.

V naší galerii najdete nejzásadnější momenty ze života Jana Rosáka.

