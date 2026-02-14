Přeskočit na obsah
14. 2. Valentýn
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Bendová je na zhroucení, Pizingerová ukazuje synovi dědictví a Bendig bojuje s fóbií

Alice Bendová
Alice BendováFoto: Profimedia
Alice Bendová
Alice BendováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.

Předchozí
1234511
Pokračovat

Vendula Pizingerová

Vendula Pizingerová si počkala na třicetileté výročí kultovního muzikálu Drácula, ke kterému psal hudbu její zesnulý manžel Karel Svoboda, aby toto dílo ukázala synovi Jakubovi. Dle jejích slov si syn zesnulého skladatele moc užil. 

Reklama
Reklama
Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama