Na to, co dalšího se uplynulý týden událo na Instagramu, se podívejte do naší galerie.
Bendová je na zhroucení, Pizingerová ukazuje synovi dědictví a Bendig bojuje s fóbií
Sociální sítě jsou místem pro zábavu, ale také inspiraci a sdílení. Které celebrity se tento týden rozhodly jít s kůží na trh a nechaly své fanoušky nahlédnout do svého soukromí?
Vendula Pizingerová
Vendula Pizingerová si počkala na třicetileté výročí kultovního muzikálu Drácula, ke kterému psal hudbu její zesnulý manžel Karel Svoboda, aby toto dílo ukázala synovi Jakubovi. Dle jejích slov si syn zesnulého skladatele moc užil.
Jiří Langmajer
Jiří Langmajer patří k nejobsazovanějším hercům a tak má práce až nad hlavu. A kvůli tomu byl teď několik týdnů mimo domov. Kromě stesku po manželce Adéle Gondíkové ho velmi trápilo i to, že není s jejich milovanou fenkou Maybe.
Michaela Nosková
V uplynulém týdnu zpěvačka Michaela Nosková překvapila utajenou veselku. Pak už se ale ráda pochlubila, jak si s manželem užili první společné chvíle.
Veronika Žilková
Herečka Veronika Žilková miluje lyžování. Ve svém současném partnerovi, scénáristovi Ivanovi Hubačovi našla stejného nadšence jako je ona. Svým sledujícím se pochlubila záznamem své jízdy, za který jí prý ale Hubač nepochválil.
Karel Kovy Kovář
Youtuber Karel Kovář, vystupující pod jménem Kovy u nás patří k těm nejúspěšnějším v oboru. Peníze, které vydělá rád utrácí za cestování. Nejen se svým partnerem, ale také se svými rodiči.
Monika Leová
Bývalá Miss Monika Leová je velkou fanynkou seriálového hitu The Bridgerton a tak, když s manželem dostali pozvání na ples v tomto duchu, nebylo nad čím váhat.
Jan Bendig
Zpěvák Jan Bendig se rozhodl k velkému přiznání, které možná mnohé překvapí. Bojí se totiž slepic.
Laďka Něrgešová
Dnes se po celém světě slaví svátek sv. Valentýna, který patří všem zamilovaným. Těm, co momentálně po svém boku nikoho nemají, se rozhodla zvednout náladu moderátorka Laďka Něrgešová.
Alice Bendová
Na pokraji zhroucení je herečka Alice Bendová. A to proto, že na zhroucení je její dům. Kromě popraskaných zdí objevili i to, že chybí hydroizolace.
Martina Pártlová
Zpěvačka Martina Pártlová momentálně pobývá s rodinou na Bali, kde si také dopřáli nezapomenutelný zážitek – potápění s mantami.
Karel Zima
Herec Karel Zima je tatínkem malého syna a tak se pozastavuje nad tím, co se ho bezprostředně týká a tím jsou parkovací místa pro rodiče s dětmi.