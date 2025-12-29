Tvůj úsměv je odporný, jsi moc tlustá nebo nejsi dost hezká pro to, abys dostala roli. I takové věty si musely vyslechnout Tereza Černochová, Ewa Farna, Eva Burešová nebo třeba Meryl Streepová. Standardy krásy se ale bolestně nedotýkají jen žen. I slavní muži si tu a tam museli vyslechnout nelichotivé poznámky o svém vzhledu. Nepříjemnými komentáři se ale tyto celebrity nenechaly odradit. A někdy je vlna nenávisti dokonce inspirovala v jejich tvorbě.
"S tím, jak vypadáš, zpěvačka nebudeš," řekl Tofi Černochové. I další slavní čelili urážkám
Velký nos, široké boky nebo třeba křivé zuby – drobné nedokonalosti ve vzhledu jim ovšem nebrání mít úspěšnou kariéru. Mnohé hvězdy se však kvůli nim staly terčem nepříjemné kritiky a musely se vyrovnat s veřejným ponižováním.
Podívejte se do naší galerie na celebrity, které si vyslechly zraňující poznámky o svém vzhledu.
Tereza Černochová
Tereza Černochová se prosadila jako sólová zpěvačka i jako zpěvačka v kapele Monkey Business. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínala, jak ji na začátku kariéry urazil Sagvan Tofi: „Sagvan Tofi je prostě blb. Mně jako dívce před zraky vydavatelství řekl památnou větu, že já nikdy s tím, jak vypadám, nebudu zpěvačka, a už vůbec ne dobrá a vůbec ne populární. Mě to tenkrát píchlo u srdce a zamotalo mi to hlavu.“ Zpěvačka Tofiho od té doby neviděla, těší se ale, až na něj narazí. „Vezmu ho pod krkem a řeknu mu: Chlapče, tak se na mě podívej, někdy je lepší držet mordu. Tak třeba prostřednictvím tohoto pořadu by se to k němu mohlo dostat. Ale nekopejme do chudáka, přátelé,“ dodala.
Tereza Černochová
Ewa Farna
Kariéru zpěvačky Ewy Farne už dlouhou dobu doprovází kritika její plnější postavy. „Já se cítím sexy, dovolme každému být svůj. Dokud jsme zdraví, tak je to otázka vkusu, snad nemusí mít všichni stejný ideál krásy,“ vzkázala kritikům zpěvačka, která o tom nazpívala píseň Mám boky jako skříň či Tělo.
Eva Burešová
Velké vlně nenávistných komentářů a kritiky musela v minulosti čelit herečka Eva Burešová. To, co na jejím těle část veřejnosti rozčilovalo, je její úsměv. Když se Burešová usměje, jsou jí vidět nejen zuby, ale také dásně. „Vždy, když jsem otevřela nějakou diskusi pod článkem se mnou, našlo se minimálně pět komentářů o tom, jak odporný úsměv mám a jak bych se už nikdy neměla usmívat,“ svěřila se herečka, která takové zášti moc nerozumí. „Nikdy jsem to nepochopila. Říkala jsem si, že nejdůležitější je, že vůbec mám důvod se smát,“ dodala s tím, že žádní hateři ji nedonutí se přestat usmívat.
Barbra Streisandová
Herečku a zpěvačka Barbru Streisandovou celý svět zná i díky její výrazným rysům ve tváři. V době svých začátků nezapadala do obecných měřítek krásy, přesto Streisandová nikdy nepodstoupila žádný plastický zákrok. „Díky svému obličeji jsem hned na začátku své kariéry zaujala producenty i režiséry, nedám na něj proto dopustit,“ tvrdí majitelka nepřehlédnutelného nosu.
Meryl Streepová
V začátcích své kariéry musela s předsudky ohledně vzhledu bojovat i herečka Meryl Streepová. Když v sedmadvaceti dělala konkurz do filmu King Kong, zaslechla italského producenta, jak říká: „Proč mi sem vodíte tuhle ošklivou věc?“ „Tak to se omlouvám, že jsem moc ošklivá pro váš film,“ odpověděla mu Streepová italsky a z konkurzu odešla. V kariéře jí to ale nijak neuškodilo.
Danny DeVito
Americký herec Danny DeVito není typický hollywoodský krasavec, ale ze svých slabin dokázal udělal přednosti. Plešatý herec malého vzrůstu zvládá jak komediální, tak vážné role. Kromě toho je také velice úspěšným producentem.
Sarah Jessica Parkerová
Za nejméně sexy ženu světa označil v roce 2008 časopis Maxim Sarah Jessicu Parkerovou. Sama herečka přiznala, že se jí takové hodnocení velmi dotklo. „Mám velká umělá prsa, botox a velké rty? Ne. Odpovídám nějakým ideálům a standardům některých mužů, kteří píší v pánském časopise? Možná ne. Je to svým způsobem tak brutální, tak plné vzteku a zloby,“ řekla s tím, že to naštvalo i jejího manžela, herce Matthewa Brodericka.
Benedict Cumberbatch
To, že se ve vzhledu odlišuje od několik dekád uznávaného ideálu, málem stálo britského herce Benedicta Cumberbatche jeho roli Sherlocka Holmese v sérii pro BBC. Trpí totiž velice vzácnou heterochromií duhovky. „Slibovali jste nám sexy Sherlocka Holmese. Ne jeho!“ bouřili se fanoušci na sociálních sítích. Cumberbatch za svou roli legendárního detektiva z Londýna získal v roce 2013 Zlatý glóbus.
Nia Vardalosová
Herečka řeckého původu Nia Vardalosová neměla začátky kariéry vůbec jednoduché. Dokonce ji odmítl zastupovat agent s tím, že není dost hezká. Argumentoval i tím, že pro její typ nejsou žádné role. Na to Vardalosová napsala scénář k filmu Moje tlustá řecká svatba (2002), ve kterém si zahrála hlavní roli. Snímek jí vynesl velkou popularitu. Ona sama je se svým vzhledem spokojená. „Ve skříni mám oblečení tří různých velikostí, to je podle mě klíč ke štěstí. Miluju své tělo a každý den si říkám – nemarni čas zkoušením šatů, máš jen jeden život."
Lady Gaga
To, že není dost atraktivní, aby mohla ve světě showbyznysu prorazit, si na začátku své kariéry vyslechla i Lady Gaga. Nyní má zpěvačka na svém kontě třináct cen Grammy, Oscara za píseň Shallow z filmu Zrodila se hvězda (2018) a zahrála si i v několika filmech.
Vanessa Paradisová
Francouzská zpěvačka a herečka Vanessa Paradisová rozhodně nepatří mezi slavné ženy s dokonalým chrupem. Mezi jejími předními zuby se nachází poměrně velká mezera. Paradisová ovšem prorazila ve světě showbyznysu a ukázala, že ani taková vada na kráse není překážkou v úspěšné kariéře.
Steve Buscemi
Vzhled amerického herce Steva Buscemiho, který zaujme vykulenýma očima a nepravidelným chrupem, ho předurčil pro role filmových záporáků. Buscemi ale prý právě tyto svoje nezaměnitelné znaky bere jako přednost.
Kristen Bellová
Možná je tomu těžké uvěřit, ale i herečka Kristen Bellová čelila kritice kvůli svému vzhledu. Podle producentů na konkurzech nebyla dostatečně hezká. „Pamatuju si, že jsem po konkurzu dostala zpětnou vazbu. Řekli mi: ‚No, na roli krásné dívky nejste dostatečně pěkná, ale taky nejste úplně výstřední nebo divná, abyste hrála divnou holku‘.“