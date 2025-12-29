Přeskočit na obsah
29. 12.
"S tím, jak vypadáš, zpěvačka nebudeš," řekl Tofi Černochové. I další slavní čelili urážkám

Tereza ČernochováFoto: Profimedia
Velký nos, široké boky nebo třeba křivé zuby – drobné nedokonalosti ve vzhledu jim ovšem nebrání mít úspěšnou kariéru. Mnohé hvězdy se však kvůli nim staly terčem nepříjemné kritiky a musely se vyrovnat s veřejným ponižováním.

Tvůj úsměv je odporný, jsi moc tlustá nebo nejsi dost hezká pro to, abys dostala roli. I takové věty si musely vyslechnout Tereza ČernochováEwa Farna, Eva Burešová nebo třeba Meryl Streepová. Standardy krásy se ale bolestně nedotýkají jen žen. I slavní muži si tu a tam museli vyslechnout nelichotivé poznámky o svém vzhledu. Nepříjemnými komentáři se ale tyto celebrity nenechaly odradit. A někdy je vlna nenávisti dokonce inspirovala v jejich tvorbě.

Podívejte se do naší galerie na celebrity, které si vyslechly zraňující poznámky o svém vzhledu.

Tereza Černochová

Tereza ČernochováFoto: Profimedia

Tereza Černochová se prosadila jako sólová zpěvačka i jako zpěvačka v kapele Monkey Business. V pořadu 7 pádů Honzy Dědka zavzpomínala, jak ji na začátku kariéry urazil Sagvan Tofi: Sagvan Tofi je prostě blb. Mně jako dívce před zraky vydavatelství řekl památnou větu, že já nikdy s tím, jak vypadám, nebudu zpěvačka, a už vůbec ne dobrá a vůbec ne populární. Mě to tenkrát píchlo u srdce a zamotalo mi to hlavu. Zpěvačka Tofiho od té doby neviděla, těší se ale, až na něj narazí. Vezmu ho pod krkem a řeknu mu: Chlapče, tak se na mě podívej, někdy je lepší držet mordu. Tak třeba prostřednictvím tohoto pořadu by se to k němu mohlo dostat. Ale nekopejme do chudáka, přátelé, dodala.

