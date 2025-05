Barbora Mlejnková zuří. Mikýř ji prý zneužil a celou věc předala právníkům

„Nechci se s nikým přít. Jen nechápu, proč toho videa musím být součástí. Nic jsme nepodepsaly, nedaly jsme se zveřejněním žádný souhlas. Jedna věc je šířit osvětu, on na tom ale vydělává peníze. Mají to právníci," řekla Mlejnková pro Extra.cz. Přesto však přiznává, že nabídku na výlet do Číny neprokoukla hned. „Dělala jsem si srandu z toho, co říkali, protože mi to nepřišlo reálný, proto tam říkám, že se budu barvit na žluto. Ale neprokoukla jsem, že to je propaganda. Až pak, asi za hodinu poté, co jsme odešly, když si to sedlo, jsem si to uvědomila. Pak jsem si to začala hledat a pochopila to, že to má být vážně čínská propaganda,“ řekla s tím, že od uveřejnění videa čelí vlně nenávisti.