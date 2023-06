Já to tak nenechám, zuří slavní, které zneužili podvodníci

Kdykoliv nějaká herečka či zpěvačka zhubne pár kilogramů, stane se to tématem mezi jejími obdivovateli, kteří se zajímají, jakým způsobem se jí to povedlo. Právě to je často živná půda pro mnoho "podnikatelů", již se snaží z důvěřivých lidí vylákat peníze. Obětí takového podvodu se stalo už mnoho celebrit. A nejen pokud jde o přípravky slibující zázračný úbytek kilogramů.

Například Leoš Mareš ve falešné reklamě přesvědčuje veřejnost, aby investovala do obchodu s kryptoměnami. Jenže moderátor nikdy nic takového neudělal.

