"Bála jsem se, že nebudu moct mít děti," říká o boji s bulimií Marie Danči

„Je to tichý zabiják. Ze začátku máš pocit, že se nic neděje. Je to úplně stejná věc, jako když si feťák dá svou dávku. Poruchy příjmu potravy jsou stejný závislostní vzorec. Poprvé jsem zvracela na začátku vysoké školy. Cítila jsem se jako šedá myška zavřená v krabici, která nevěděla, kudy kam. Bydlela jsem v bytě s holkami a byl to únik. Ani nevím, jak mě to vlastně napadlo,“ rozpovídala se Danči v podcastu (ne!)ZÁVISLÁ.