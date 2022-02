Vojta Kotek s Jakubem Prachařem popsali své nejpodivnější alkoholové zážitky

Diváci soutěže Máme rádi Česko budou svědky nečekaného přiznání kapitánů Jakuba Prachaře a Vojty Kotka. Úvodní otázka moderátora Libora Boučka, která směřovala ke zjištění, co nejpodivnějšího kdy prohnali hrdlem, vyústila ve vyprávění vzpomínek, ze kterých jsou dnes sice veselé historky, zato v čase, kdy se staly, měli jejich protagonisté víc štěstí než rozumu.

"Měl jsem prababičku, byl skvělá," začal své povídání Jakub Prachař. "Pletla si mě s mým bratrancem a měla dojem, že máme nezdravou, bílou barvu. Usoudila, že jsme problematičtí, že jsme anemičtí a řešila to Alpou na cukru. Když pošleš do toho 4letého organismu Alpu na cukru… S bratrancem jsme se nějak promotali dětstvím, než jí to zakázali."

Vlastní alkoholovou nabídl i Vojta Kotek. "Když jsme s Václavem Marhoulem točili v Tunisku film Tobruk, zůstali jsme jeden večer v poušti. Chtěli jsme přespat a taky se posilnit alkoholem, který tam ale nikde nebyl. Já jsem fungoval jako runner, vlastně taková holka pro všechno, tak jsem si to dal za úkol. Je tam obtížné sehnat vodu, natož alkohol. Jediný alkohol, který jsem našel, byl v maskérském stanu a šlo o lékárenský líh. Dohru to mělo ráno, když se postupně budili lidi ve stanech a křičeli nadšením, že něco vidí."

