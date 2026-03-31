Na sociálních sítích byl Jan Solfronk, který se proslavil v seznamovací reality show The Bachelor, vždy velmi aktivní. Až na poslední dobu, kdy se stáhl do ústraní. Nyní prozradil, co za tím stálo a čím vším si musel projít. Ve videu, které uveřejnil na svém profilu na Instagramu, se rozvyprávěl o fyzických, psychických i pracovních problémech, kterým musel čelit.
Bachelor Jan Solfronk padl na dno. Změnil se k nepoznání a pokulhává i jeho podnikání
Podnikatel Jan Solfronk se stal prvním českým bachelorem. Jeho vztah s vítězkou Sabinou Pšádovou ale nevyšel a v současnosti Solfronk čelí velkým problémům.
Vše začalo nenápadně kožním ekzémem. „Ekzém se mi začal rozlézat po celém těle. Do toho se přidala nespavost. Celou noc jsem probděl, pokud jsem usnul, tak to bylo nad ránem, třeba kolem půl šesté a spal jsem tak dvě hodiny,“ řekl o tom, co ho trápilo. Situace se ale stále zhoršovala. „Měl jsem pocit, že moje tělo je krunýř. Já jsem se nemohl hýbat. Bylo to strašné. Každý pohyb vás strašně bolí, každý záhyb, otočení hlavou, pokrčení rukou, sedání. Všechno strašně bolí. Nejenže to nevypadá hezky na té kůži, ale opravdu je to bolestivé. Do toho ta nespavost,“ zaznělo od Solfronka, kterého nakonec lékaři chtěli v nemocnici Bulovka hospitalizovat. To ale odmítl. „Nyní jsem ve fázi, kdy jsem stabilizovaný. Už spím a kůže je lepší, ale není to ještě stoprocentní,“ dodal s tím, že ke všemu se přidaly ještě problémy s kolenem. „Najednou jsem měl tenisák v koleni, vůbec jsem nevěděl proč,“ zoufá si podnikatel.
Jan také přiznal, že se na jeho zdraví podepsala i psychika. Ta utrpěla i díky výrokům jeho bývalé přítelkyně Sabiny Pšádové. „To samozřejmě mému psychickému stavu nepomohlo. Byl jsem dokonce nařčen, že jsem šovinista, sexista a zlehčuji témata, která by se zlehčovat neměla, Jednalo se o jeden podcast, který jsme měli s Koťákem. Šlo o jeden konkrétní díl, kde jsme explicitně řekli, že pokud něco chceme, aby si z toho lidi odnesli, tak pokud se člověk dobře cítí ve svém těle, tak je to jedině dobře. Za to jsme byli strašně zhejtovaní a nařčení. Bylo to video udělané z nějakého patnáctiminutového úseku, které mělo asi sedm sekund a bylo sestříhané,“ brání se nařčení.
Poznamenal i to, že všechno mělo dopad na jeho podnikatelskou činnost. „Kvůli tady těm dvěma věcem jsem přišel o zakázky v řádech statisíců, což mě samozřejmě mrzelo. Samozřejmě to není nic, co by mě existenčně poznamenalo, ale mrzí mě to,“ řekl ve videu, kde zazněla také jeho omluva. „Važte si toho, že jste zdraví a můžete fungovat. Sám jsem si teď vyzkoušel, že to není samozřejmost a že se vám zdraví, které máte na 100 %, může otočit a můžete řešit takovéhle životní zdravotní komplikace. A je to prakticky ze dne na den,“ zakončil svou zpověď.