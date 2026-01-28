Když se minulý rok v létě první pár seznámený v reality show Bachelor Sabina Pšádová a Jan Solfronk rozešli, oba o důvodech krachu vztahu mlčeli. Jan pouze naznačoval, že vina padá na jeho hlavu. Nyní se Sabina o důvodech rozpovídala v podcastu Na ostří růže, kde vyšlo najevo, že velkým problémem mezi milenci byly peníze.
Sabina Pšádová prozradila, že za jejich rozchodem se Solfronkem stály peníze
Historicky první vítězka seznamovací reality show Bachelor Sabina Pšádová získala srdce Jana Solfronka. Jejich láska ale nevydržela příliš dlouho. Až nyní mladá žena promluvila o tom, co vedlo k rozchodu.
„Od té doby, co jsem to ukončila, jsem upřímně šťastnější. Když ve vztahu dlouhodobě chybí láska a ty základní věci, začne tě to ubíjet a ztrácíš sama sebe,“ řekla tajemně Pšádová, která se pak rozpovídala o tom, jak byl její bývalý partner až úzkostně šetřivý a většinu společných výdajů tak táhla ona. Když za ním přijela z České Lípy do Prahy, nevzal ji ani k sobě domů, ale musela si platit hotel. „Na hotelu byl u mě. Na začátku mě nepozval k sobě domů. Večer přespal a ráno zmizel,“ vylíčila netradiční soužití.
Následně se dvojice rozhodla žit společně. Sabina si proto najala byt s tím, že Janův mezitím zrekonstruují. K tomu ale už nedošlo a láska skončila. Po zveřejnění podcastu se na hlavu Pšádové snesla kritika za to, že pere špinavé prádlo na veřejnosti. To ona ale odmítá. „Nevěděla jsem, jaké otázky mi budou pokládány. Já jen odpovídala. To, že jsem to vytáhla po roce, tak na to vám můžu říct jen jednu odpověď: Jsem prostě jen člověk. Nějaké věci jsem držela jen v sobě, byla jsem ticho a tím tichem jsem živila obraz o mně, s nímž se neztotožňuji. Takže jsem se rozhodla postavit sama za sebe,“ hájí se ve videu, které zveřejnila na svých sociálních sítích.
A své expartnerky se zastal i Solfronk. „Je to skvělá ženská, empatická a milá, má skvělý charakter a hodnoty. Často myslí víc na ostatní než na sebe, rozhodně to není žádná zlatokopka. Co se týče našeho vztahu, Sabi jsem měl moc rád, jenom jsem jí to asi nedával tolik najevo, jak by potřebovala. Mám ji rád stále,“ řekl v reakci na její rozhovor. „To, že jsme se rozešli, padá na mou hlavu, poté, co skončilo natáčení, měl jsem jiné priority. A v tu dobu mě asi Sabi měla raději než já ji. Proto jsem upřednostňoval jiné věci a povinnosti. Poté, co jsme to ukončili, jsem najednou říkal, že je to holka, která mi najednou chybí a kterou bych chtěl dál poznávat. A definitivní rozchod byl způsoben dvěma věcmi. Nebyl jsem k ní upřímný v jedné věci, což jsem neměl dělat, což byla definitivní tečka pro náš vztah,“ dodal podnikatel.