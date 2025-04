"Až teď si připouštím, že se to děje," říká o svém těhotenství Hana Třeštíková

Průběh svého těhotenství si zatím nemůže vynachválit a doufá, že se až do porodu nic nezmění. „Zatím to je opravdu bez problémů. Mám z toho hroznou radost a doufám, že to těch posledních pár týdnů vydrží, ale zatím to je opravdu za odměnu,“ prozradila pro Extra.cz. Třeštíková také zatím nestihla pro miminko nic přichystat.

„Nějaké přípravy, že bych si kupovala vybavení, to jsem ještě nestihla.“ Dokonce prý zatím nemá ani jasno, co se týká jména. „Mám jedno favoritní, ale ještě ho neříkám, protože si říkám, že se možná může něco změnit, takže ještě ho neříkám,“ dodala se smíchem.