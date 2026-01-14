Přestože je scenárista a režisér Karla Janák velmi dobrým lyžařem, nevyhnula se mu vážná nehoda na svahu. On sám v ní ale byl nevinně, zezadu ho totiž srazil jiný, velmi rychle jedoucí lyžař. Bohužel se střet neobešel bez zranění a Janák skončil s oběma rukama zlomenýma.
Autor Snowboarďáků Karel Janák má po nehodě na lyžích zlomené obě ruce
Jedním z nejznámějších filmů Karla Janáka je komedie Snowboarďáci, která se nyní dočká také muzikálového zpracování. A jednu scénu z něj si Janák bohužel vyzkoušel na vlastní kůži.
„My jezdíme dost dobře, ale tady neměl Kája šanci, když ho neviděl. Má zlomeniny na obou rukou, zápěstí na jedné a rameno na druhé. Vlastně má snowboardový úrazy, ač jel na lyžích,“ řekla webu Super.cz Janákova manželka, herečka Romana Goščíková. Ta prozradila, že obyčejná fixace a klid stačit nebudou a Janák musí na chirurgický zákrok. „Musí s tím na operaci a bez rukou toho moc neuděláte. Ale naštěstí technologie jsou už daleko, takže píše scénář diktováním,“ řekla dál s tím, že přípravy muzikálu, který uvede Divadlo Radka Brzobohatého, se nezastavily.
„Muzikál, který pro naše divadlo napsal, režíruje Lukáš Burian, což měl celou dobu, takže tam vše běží dle plánu. Jen ho budu vozit na zkoušky později, až to tak nebude bolet,“ dodala starostlivá manželka. Prozradila také, že i na této neveselé situaci dokázali s mužem najít vtipný moment. „Přesně napsal do scénáře Snowboarďáků, že jsou celí zafačovaní a jeden má zlomené obě ruce, a když jsme to připravovali, strašně jsme se tomu smáli, že je to hrozné,“ pobavila černým humorem.
A i sám pacient se snaží nastalou nelehkou situaci brát s nadhledem. „Chtěl jsem jen říct, že od té doby, co jsem napsal Snowboarďáky pro divadlo se mi dějí fakt divné věci. Vlastně ty věci, které jsem napsal těm svým hrdinům. Takže dejte si na to bacha,“ vzkázal nejen svým kolegům.