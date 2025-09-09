Ikona počasí
Ani druhé rozloučení s Jiřím Krampolem se neobešlo bez skandálu

Jiří Krampol
Foto: Profimedia
Jiří Krampol
Jiří KrampolFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Když před několika týdny zemřel herec Jiří Krampol, téměř okamžitě vyvstal spor o to, kdo uspořádá poslední rozloučení. Nakonec situace skončila patem a znesvářené strany se rozhodly, že Krampola vyprovodí každá po svém.

A zatímco oficiální pohřeb se uskutečnil už 8. srpna ve velké síni strašnického krematoria a měl ho v režii podnikatel Tomáš Zajíc, který si říká Teniskožrout, zádušní mše byla přesně o měsíc později v kostele sv. Tomáše na Malé Straně. Tu si vzal na starost Krampolův dlouholetý manažer Miloš Schmiedberger. 

Jiří Krampol
Jiří Krampol

Bohoslužbu v kostele sv. Tomáše na Malé Straně vedl farář Jiří Veith, kterého o to podle jeho slov sám Krampol požádal jen pár dní před svou smrtí. „Jirka mě už před pěti lety, když mu zemřela manželka Hanička, požádal, abych udělal mši. Proto jsem za ním šel, jestli taky nechce rozloučení v kostele,“ popsal duchovní jejich poslední setkání, když ho navštívil v Nemocnici Na Františku. „Bylo asi šest večer. Pozdravil jsem paní ve vrátnici a ona mě upozornila, že si s Jirkou asi už moc nepromluvím. Šel jsem za ním do pokoje. Spal, ale když jsem se modlil Otčenáš, probudil se. Probrali jsme to a on zase usnul. Paní ve vrátnici jsem to řekl a ona odpověděla, že je to moc dobře,“ dodal k jejich rozloučení.

Kdo by si myslel, že se církevní rozloučení obejde bez skandálu, bohužel by se mýlil. Pozvánku nedostal například nevlastní syn ani jeho matka, hercova třetí manželka Marta Krampolová. „I kdybych byla pozvána, tak bych tam nešla. Takhle by si to Jirka určitě nepřál,“ řekla v rozhovoru pro Prima ženy. Podle ní nebyl její exmanžel nijak duchovně založený. „Nerozumím tomu. Jirka neměl zrovna vztah k církvi. Za tu dobu, co jsme s Jirkou byli, jsme ani jednou v kostele nebyli. Neměli jsme tam ani svatbu,“ dodala rozčarovaně. 

Zádušní mše za Jiřího Krampola v kostele svatého Tomáše v Praze
Zádušní mše za Jiřího Krampola v kostele svatého Tomáše v Praze
Foto: Profimedia.cz

Přidala také jednu pikantní historku o tom, jaký měl Krampol k víře vztah. Podle ní pravidelně navštěvoval pouze jeden svatostánek, a to z poměrně bizarního důvodu. Tím byl kostel sv. Tadeáška na náměstí Republiky. „Tam se stavoval vždy cestou do kasina, kam chodíval hrát. Vždycky tam hodil do kasičky v průměru dva až tři tisíce korun, aby mu pak v kasinu padala kulička na správná políčka,“ zavzpomínala s úsměvem. „Stejně tak nechápu, proč pan Schmiedberger chtěl, aby Jirkovi v nemocnici kněz udělal poslední pomazání, aby se očistil od hříchů. Na tohle Jirka nikdy nebyl, neměl k tomu vztah,“ uzavřela Krampolová.

Zdroj: Prima Ženy

