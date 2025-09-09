Ani druhé rozloučení s Jiřím Krampolem se neobešlo bez skandálu

Přidala také jednu pikantní historku o tom, jaký měl Krampol k víře vztah. Podle ní pravidelně navštěvoval pouze jeden svatostánek, a to z poměrně bizarního důvodu. Tím byl kostel sv. Tadeáška na náměstí Republiky. „Tam se stavoval vždy cestou do kasina, kam chodíval hrát. Vždycky tam hodil do kasičky v průměru dva až tři tisíce korun, aby mu pak v kasinu padala kulička na správná políčka,“ zavzpomínala s úsměvem. „Stejně tak nechápu, proč pan Schmiedberger chtěl, aby Jirkovi v nemocnici kněz udělal poslední pomazání, aby se očistil od hříchů. Na tohle Jirka nikdy nebyl, neměl k tomu vztah,“ uzavřela Krampolová.