Alena Schillerová baví Česko svými vlasovými proměnami. Takhle si ji už nikdo nepamatuje

Alena SchillerováFoto: Profimedia
Alena SchillerováFoto: Profimedia
Daniela Straková
Daniela Straková

Jiní politici střídají postoje, ona odstíny. Alena Schillerová za necelou dekádu v politice prošla téměř celou paletou — od seriózní tmavé po sebevědomou blond. Může to být promyšlený vizuální signál, snaha ukázat, že i politička může vypadat skvěle, nebo prostě záliba v experimentování.

Zatímco jiní politici své profily na Instagramu používají maximálně k referování o pracovním pokroku, Alena Schillerová se naučila udělat z nich katalog osobní prezentace. A zásadní roli u toho hrají i její vlasové proměny. V jejím případě ale nejsou jen o zručnosti kadeřníka, ale vlastně i vzkazem pro veřejnost. Když zastávala post ministryně financí, působila v tmavém odstínu přísně až stroze což si role ženy, která drží kasu, žádala. Blond éra, která přišla poté, byla světlejší, přístupnější a mediálně vděčnější. Ubírala roky a přidávala přidávala lajky. A když se letos Schillerová objevila jako zrzka, média už psala o nové etapě, od které se dá očekávat nejspíš méně politiky, zato víc důrazu na osobní značku.

Proměny účesů Aleny Schillerové si připomeňte v galerii.

Přísná bruneta u státní kasy

Na začátku politické kariéry volila Alena Schillerová spíš tmavé odstíny. Nejčastěji volila délku vlasů po ramena, kolem roku 2017 zkoušela výraznější vrstvy a poměrně komplikovaný styling účesu, který už tehdy ale působil lehce zastarale. Tmavé tóny ji přidávaly na přísnosti, což ale odpovídalo jejímu tehdejšímu postavení ministryně financí.

