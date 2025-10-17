Zatímco jiní politici své profily na Instagramu používají maximálně k referování o pracovním pokroku, Alena Schillerová se naučila udělat z nich katalog osobní prezentace. A zásadní roli u toho hrají i její vlasové proměny. V jejím případě ale nejsou jen o zručnosti kadeřníka, ale vlastně i vzkazem pro veřejnost. Když zastávala post ministryně financí, působila v tmavém odstínu přísně až stroze – což si role ženy, která drží kasu, žádala. Blond éra, která přišla poté, byla světlejší, přístupnější a mediálně vděčnější. Ubírala roky a přidávala přidávala „lajky“. A když se letos Schillerová objevila jako zrzka, média už psala o „nové etapě“, od které se dá očekávat nejspíš méně politiky, zato víc důrazu na osobní značku.
Proměny účesů Aleny Schillerové si připomeňte v galerii.