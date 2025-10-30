30. 10. Tadeáš
Adéla Vinzeová o mateřství bez filtru: „Mám krátkou zápalnou šňůru!“

Adéla VinczeováFoto: Profimedia
Adéla VinczeováFoto: Profimedia
Kateřina Potyšová

Koncem roku uplynou už tři roky od chvíle, kdy se Adéla Vinczeová a její manžel Viktor Vincze stali rodiči adoptovaného syna Maxmiliána. Moderátorka se nyní rozhodla promluvit o tom, jaká je vlastně maminka.

Oblíbená slovenská moderátorka Adéla Vinzeová (za svobodna Banášová) se dlouho toužila stát maminkou. S bývalým patnerem dokonce otěhotněla, o miminko ale v ranné fázi těhotenství přišla. Musela jsem to přijmout. Je to běžná věc, takže se mi nestalo nic extrémně výjimečného, svěřila se serveru Topky.sk. Už s tím nemám problém. Netrvalo mi nijak dlouho dostat se z toho, protože si myslím, že je to běžné a lidem se dějí o hodně horší věci, řekla k tomu. Se současným manželem, moderátorem a dopravním pilotem Viktorem Vincze se jim počít nepodařilo. 

Adéla Vinczeové a Viktor Vincze
Adéla Vinczeové a Viktor Vincze

Adéla Vinczeová a Viktor Vincze uvažují o adopci dalšího dítěte

Celebrity

Celebrity

Pár otevřeně hovořil o tom, že je to z důvodu manželovi neplodnosti. Koncem roku 2022 se stali rodiči adoptivního syna. A přestože o soukromí své rodiny příliš nemluví, svěřila se Vinczeová s tím, že největší výzvou v mateřství je pro ni trpělivost. „Mateřství mi potvrdilo to, co jsem o sobě věděla: že mám někdy takovou rychlejší zápalnou šňůru, kterou se v sobě snažím hasit,“ říká sebekriticky s tím, že se na sobě stále snaží pracovat. „Učím se to v sobě regulovat, aby ten malý nebyl první na ráně. Nechci na něj přenášet něco, co možná bylo přenášeno na mě. Snažím se, abychom ten začarovaný kruh zlomili,“ doufá moderátorka. 

Na rovinu ale říká, že příchod miminka, který byl vlastně ze dne na den, citelně zasáhl do chodu jejich rodiny a hlavně dvoukariérového manželství. „Obávali jsme se ale, jaký to bude mít dopad na náš vztah. A to jsme si museli trochu ustát, protože v kombinaci s únavou, nespánkem, chaosem, kterým se prodíráte, tak my, kteří jsme se sedm let nehádali, jsme měli najednou takové výštěky,“ podělili se o svou zkušenost manželé v rozhovoru pro Deník N. „Člověk totiž, když má výčitky z toho, že to nějak nezvládl, na sebe pak vyvíjí ještě větší tlak a víc se patlá v tom, že nezvládá vztah nebo rodičovství,“ dodali s tím, že je důležité situaci přijmout takovou, jaká je. 

Svého syna také vychovávají hned ve dvou jazycích naráz. „Od začátku jsme bilingvální domácnost. Adélka s ním mluví slovensky, já jenom anglicky. Takže ona je ‚maminka‘ a já jsem ‚daddy‘,“ popsal Viktor, pro kterého byly synovi první roky náročné i proto, že syn dával přednost společnosti maminky. A i když manželé v současnosti neuvažují nad druhým dítětem, do budoucna s takovou možností počítají. „Kdyby se té samé matce náhodou narodilo další dítě, úřady budou prioritně kontaktovat nás, aby spojily sourozence. To se může stát zítra, nebo taky nikdy,“ řekl Vincze s tím, že i kdyby se takové dítě objevilo, není ještě vůbec jisté, že by ho nakonec také adoptovali. 

