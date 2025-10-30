Oblíbená slovenská moderátorka Adéla Vinzeová (za svobodna Banášová) se dlouho toužila stát maminkou. S bývalým patnerem dokonce otěhotněla, o miminko ale v ranné fázi těhotenství přišla. „Musela jsem to přijmout. Je to běžná věc, takže se mi nestalo nic extrémně výjimečného,“ svěřila se serveru Topky.sk. „Už s tím nemám problém. Netrvalo mi nijak dlouho dostat se z toho, protože si myslím, že je to běžné a lidem se dějí o hodně horší věci,“ řekla k tomu. Se současným manželem, moderátorem a dopravním pilotem Viktorem Vincze se jim počít nepodařilo.
Oblíbená slovenská moderátorka Adéla Vinzeová (za svobodna Banášová) se dlouho toužila stát maminkou. S bývalým patnerem dokonce otěhotněla, o miminko ale v ranné fázi těhotenství přišla. „Musela jsem to přijmout. Je to běžná věc, takže se mi nestalo nic extrémně výjimečného,“ svěřila se serveru Topky.sk. „Už s tím nemám problém. Netrvalo mi nijak dlouho dostat se z toho, protože si myslím, že je to běžné a lidem se dějí o hodně horší věci,“ řekla k tomu. Se současným manželem, moderátorem a dopravním pilotem Viktorem Vincze se jim počít nepodařilo.