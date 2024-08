Adéla Vinczeová a Viktor Vincze uvažují o adopci dalšího dítěte

Založit rodinu nebylo pro moderátory Adélu Vinczeovou a Viktora Vinczeho vůbec jednoduché. Přestože Adéla v minulosti dokázala s bývalým partnerem otěhotnět, nakonec potratila. A její současný partner je neplodný. S tímto tématem nemá ani jeden z nich problém a snaží se dělat osvětu. Když tak zatoužili po dítěti, místo na reprodukční kliniku zamířili na úřad vyřídit dokumenty k adopci. Nyní jsou šťastnými rodiči dvouletého Maximiliána. a Nevylučují, že jim doma přibude další dítě.

"Jsme v takovém stavu, že pokud se stejné matce narodí další dítě, budou prioritně volat nám, protože je tam snaha o propojení sourozenců. To se ale ještě nestalo, takže druhé dítě nemáme a uvidíme, jestli se to vůbec stane, protože nemusí. Zvažovali bychom to pouze tehdy, když by k situaci došlo. Nic nelze předvídat," řekl Vincze otevřeně pro web cas.sk.

Přiznal ale zároveň, že nyní to není na pořadu dne. "Ta myšlenka, že bychom spojili sourozence, tady je, ale bylo by to nesmírně náročné. Museli bychom mnoho věcí zrušit, kdo ví, jestli bych mohl létat, jestli bychom mohli tolik točit atd. Ale není to vyloučené, takže uvidíme, co bude," dodává moderátor, který se před nedávnem začal věnovat i druhé profesi a tou je pilotovaní dopravného letadla.