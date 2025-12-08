Judi Denchová, které se v Británii říká „národní poklad“, se objevila ve stovce filmů i divadelních her. Devátého prosince slaví 91. narozeniny a říká, že věk je pro ni jenom číslo, což dokázala před několika lety – k narozeninám se nechala tetovat a jako nejstarší žena a člověk v historii se objevila ve vydání britské edice časopisu Vogue.
Aby dobyla Hollywood, stačilo jí pár minut na plátně. Zazářila po boku Bonda i na shakespearovských scénách
Britská herečka Judi Denchová se stala světově známou především díky bondovkám. Na svém kontě má několik divadelních a filmových cen, a to i přesto, že jí v jejích začátcích řekli, že nemá tu "správnou filmovou tvář". Známá herečka postupně ztrácí zrak, a i když se musí učit filmové a divadelní repliky s pomocí přátel, odmítá jít do důchodu.
I když trpí makulární degenerací a ztrácí zrak, nechybí jí ráznost a vtip. Na jedné charitativní akci zažertovala, že ji na problém upozornili kolegové, když odříkávala text otočená zády k jevišti: „Najdete si cestu, jak zvládnout i to, co vám nejdříve přijde velmi těžké.“ Herečce tak s učením textu pomáhají přátelé, kteří jí dokola předčítají repliky. Denchová se stejně tak svěřila, že pro ni bylo obtížné, když nemohla kvůli koronavirové pandemii hrát v divadle. „Vždy jsem viděla dny v týdnu v barvách. Najednou nemají žádnou. Chybí jim struktura a plán,“ řekla pro britský list The Guardian.
Věděli jste, že chtěla být původně divadelní kostymérkou, při první návštěvě divadla ji museli ze sálu vyvést a že jí manžel posílal každý pátek červenou růži? Podívejte se do naší galerie pro další střípky z jejího života a kariéry.
V 85 letech na obálce Vogue
Velký úspěch se Judi Denchové podařil před šesti lety v červnu – jako nejstarší žena vůbec se poprvé v historii objevila na červnové obálce britské edice Vogue.
„Nedokážu ani vyjádřit, jak moc jsem rád, že Judi Denchová, neotřesitelná královna jeviště i stříbrného plátna, hraje v 85 letech poprvé hlavní roli na obálce Vogue,“ napsal na Instagram šéfredaktor časopisu Vogue Edward Enninful. Britská herečka se tak stala nejstarším člověkem, který se na titulce módního magazínu kdy objevil.
Problémy se zrakem
Herečka trpí makulární degenerací, onemocněním, které postihuje sítnici a často vede k úplné ztrátě zraku. „Najdete si cestu, jak zvládnout i to, co vám nejdříve přijde velmi těžké,“ citoval britský deník The Guardian slova Denchové. Herečka si tak musela najít jiný způsob, jak se učit scénáře – repliky jí dokola předčítají přátelé.
Život v pandemii
V rozhovoru pro deník The Guardian také promluvila o těžkém období v lockdownu, který trávila ve svém domě v anglickém hrabství Surrey. „Vždy jsem viděla dny v týdnu v barvách. A najednou nemají žádnou barvu. Chybí jim struktura a plán,“ svěřila se Denchová, která kvůli koronavirové krizi nemohla hrát v divadle.
Tajemství, jak podle ní přežít lockdown, spočívalo v tom, zůstat zaneprázdněný a svěží. Přiznává nicméně, že se to lépe říká, než koná. Čas trávila společně s třiadvacetiletým vnukem Samem, s nímž například natáčela videa na sociální síť TikTok.
Mezinárodní slávu jí přinesly bondovky
Judi Denchová, které se v Británii říká „národní poklad“, získala mezinárodní slávu především díky bondovkám, ve kterých si už osmkrát zahrála M, ředitelku britské tajné služby. Denchová se v rozhovoru pro BBC ale ohradila vůči tvrzení, že by emotivně prožívala konec své postavy. „Není pravda, že jsem brečela, když mi producenti oznámili, že M končí. Vůbec nevím, kde na to média přišla.“
Energické dítě
Rodiče Judi Denchové byli amatérští divadelní herci a poprvé ji vzali do divadla, když jí byly pouhé čtyři roky. Herečka se prý údajně smála tak nahlas, že celá rodina musela opustit divadelní sál ještě před koncem představení. Jako dítě byla velmi energická, oblékala jejich kočky do šatů pro panenky a s oblibou malovala po zdech.
Neměla dostatečně silný hlas
Denchová začala nejprve hrát ve školním divadle a později studovala Central School v Londýně. Svým hereckým schopnostem zpočátku příliš nevěřila a před studiem herectví se rok věnovala studiu designu, protože měla v plánu se stát divadelní kostymérkou. Ale seriózní divadelní role začala získávat už během studia, až se dostala do slavné Royal Shakespeare Company, se kterou hrála také v Austrálii nebo Japonsku. Pozornost na sebe mimo jiné upoutala v muzikálu Kabaret z roku 1968.
Zajímavostí je, že ji v uměleckém potenciálu podporovali její učitelé i navzdory tomu, že měla mladá herečka velice slabý hlas, který se vůbec nepodobá jejímu současnému výraznému hlasovému projevu. Vytrénovat jej herečce prý zabralo celý rok.
Má raději divadlo než film
„Mám raději divadlo než film, protože po skončení představení si můžete říct ‚Můžu to zahrát trochu lépe, vím, že takhle by to bylo lepší‘ nebo ‚Příště to zkusím jinak‘. To je na divadle vzrušující. A samozřejmě, velkou roli tady hraje samotné publikum,“ řekla Denchová v interview pro BBC.
Řekli jí, že nemá tvář pro film
Na prvním filmovém konkurzu jí v roce 1960 řekli, že pro film má „špatný obličej“. „Vstala jsem a vrátila židli na místo ke zdi. Jelikož šlo o film, tak se mě to tak nedotklo. Nevím ale, co bych dělala, kdyby mi tohle řekl někdo u divadla. Pamatuji si tento moment velmi dobře, ale nemyslím si, že by mi to nějak ublížilo,“ řekla herečka v rozhovoru pro BBC.
Nositelka několika ocenění i doktorátů
V současnosti má Denchová na svém kontě několik ocenění. Několikrát byla nominovaná na Oscara (například za film Čokoláda), získala šest Filmových cen Britské akademie, dva Zlaté glóby, cenu Tony a Oscara za vedlejší roli ve filmu Zamilovaný Shakespeare, ve kterém ztvárnila královnu Alžbětu I.
Mimo jiné je také nositelkou čestných doktorátů z univerzit v Birminghamu, Loughborough, Warwicku, Yorku, z Open University, a dokonce Oxfordu, kde věnovali tentýž čestný titul Charlesi Chaplinovi.
Filmovou herečkou ve 30 letech
Ve filmu se přitom poprvé objevila až ve třiceti letech, v mysteriózním dramatu Třetí tajemství. Společně s filmem začala hrát také v televizních produkcích.
Matka jediné dcery
Denchová má jedinou dceru Taru Cressidu Francesovou, která je známá jako Finty Williamsová. Devětačtyřicetiletá Finty je také divadelní i filmovou herečkou, objevila se v několika britských filmech i seriálech. Její hlas zazněl v pohádkovém seriálu Angelína Balerína v roli myšky baletky. Judi Denchová v pohádce zase propůjčila hlas učitelce baletu.
Romantické manželství
Dceru Finty Williamsovou má Denchová s hereckým kolegou z Royal Shakespeare Company Michaelem Williamsem, který byl také jejím jediným manželem. Strávili spolu třicet let a Williams Denchové posílal každý pátek jednu červenou růži až do své smrti, ke které došlo v roce 2001.
Tetovala se v 81 letech
Na oslavu svých 81. narozenin si nechala na zápěstí vytetovat své životní motto „Carpe diem“, v překladu „Užívej dne“. Herečka se také nechala pro Hollywood Reporter slyšet, že je frustrovaná hollywoodským průmyslem, ve kterém je stárnutí považováno za problém.
„Jsem unavená z toho, když mi někdo říká, že jsem na to, abych něco zkusila, stará. Umím se rozhodnout sama, jestli jsem schopná roli zvládnout, a nepotřebuju nikoho, aby mi říkal, že text zapomenu,“ vyjádřila se herečka a dodala: „Věk je jen číslo a přivádí mě k šílenství, když se mě lidé ptají: ‚Už půjdeš do důchodu? Není už čas na to, aby sis dala nohy nahoru?‘“
Nebojí se ukázat bez make-upu
Herečka si umí udělat srandu sama ze sebe, a nejenže se ukáže zcela bez make-upu, navíc k tomu klidně i zastříhá ušima.