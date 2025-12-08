Přeskočit na obsah
9. 12.
Aby dobyla Hollywood, stačilo jí pár minut na plátně. Zazářila po boku Bonda i na shakespearovských scénách

Judi Dench
Judi DenchFoto: Profimedia
Judi Dench
Judi DenchFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Britská herečka Judi Denchová se stala světově známou především díky bondovkám. Na svém kontě má několik divadelních a filmových cen, a to i přesto, že jí v jejích začátcích řekli, že nemá tu "správnou filmovou tvář". Známá herečka postupně ztrácí zrak, a i když se musí učit filmové a divadelní repliky s pomocí přátel, odmítá jít do důchodu.

Judi Denchová, které se v Británii říká národní poklad, se objevila ve stovce filmů i divadelních her. Devátého prosince slaví 91. narozeniny a říká, že věk je pro ni jenom číslo, což dokázala před několika lety k narozeninám se nechala tetovat a jako nejstarší žena a člověk v historii se objevila ve vydání britské edice časopisu Vogue. 

I když trpí makulární degenerací a ztrácí zrak, nechybí jí ráznost a vtip. Na jedné charitativní akci zažertovala, že ji na problém upozornili kolegové, když odříkávala text otočená zády k jevišti: Najdete si cestu, jak zvládnout i to, co vám nejdříve přijde velmi těžké. Herečce tak s učením textu pomáhají přátelé, kteří jí dokola předčítají repliky.  Denchová se stejně tak svěřila, že pro ni bylo obtížné, když nemohla kvůli koronavirové pandemii hrát v divadle. Vždy jsem viděla dny v týdnu v barvách. Najednou nemají žádnou. Chybí jim struktura a plán, řekla pro britský list The Guardian.

Věděli jste, že chtěla být původně divadelní kostymérkou, při první návštěvě divadla ji museli ze sálu vyvést a že jí manžel posílal každý pátek červenou růži? Podívejte se do naší galerie pro další střípky z jejího života a kariéry.

V 85 letech na obálce Vogue

Judi Dench
Judi DenchFoto: Shutterstock

Velký úspěch se Judi Denchové podařil před šesti lety v červnu jako nejstarší žena vůbec se poprvé v historii objevila na červnové obálce britské edice Vogue. 

Nedokážu ani vyjádřit, jak moc jsem rád, že Judi Denchová, neotřesitelná královna jeviště i stříbrného plátna, hraje v 85 letech poprvé hlavní roli na obálce Vogue, napsal na Instagram šéfredaktor časopisu Vogue Edward Enninful. Britská herečka se tak stala nejstarším člověkem, který se na titulce módního magazínu kdy objevil. 

