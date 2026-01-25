Jejich společné skeče – od lekcí maďarštiny po houslové výstupy – udělaly z Jiří Wimmer jednu z nejvýraznějších tváří zábavního pořadu Možná přijde i kouzelník. Spolu se zpěvákem Karlem Černochem tvořili komickou dvojici, která se nesmazatelně zapsala do paměti diváků. Právě letos uplynulo čtvrt století od chvíle, kdy Wimmer tragicky zahynul – opilý skončil pod koly autobusu.
25 let od smrti Jiřího Wimmera: Černoch chtěl po tragédii pokračovat a oslovil Luďka Sobotu
Jiří Wimmer a Karel Černoch patřili k nejvýraznějším tvářím pořadu Možná přijde i kouzelník a jejich scénky zlidověly. Od Wimmerovy tragické smrti pod koly autobusu dnes uplynulo 25 let. Černoch se s odchodem parťáka dlouho vyrovnával, přesto později přiznal, že zvažoval novou komickou dvojici – a jednal o ní s Luďkem Sobotou.
Černoch se se ztrátou blízkého parťáka vyrovnával velmi těžko. Přesto před svou smrtí prozradil, že přemýšlel o pokračování a hledal cestu, jak na legendární spolupráci navázat. „Dokonce jsme o tom jednali i s Luďkem Sobotou, ale dál jsme se nikdy nedostali. Mrzí mě, že přestala existovat naše komická dvojka, která je dneska legendární. Najednou jsme přestali existovat,“ svěřil se Černoch v jednom z rozhovorů. Zpěvák zemřel v roce 2007 na rakovinu.
Zatímco publikum Wimmera milovalo, on sám se v posledních letech svého života cítil přehlížený a nedoceněný. Stále sice vystupoval – například po boku Soboty v pořadu televize Nova Senzibilshow, objevoval se i na obrazovkách České televize – vnitřní spokojenost mu to ale nepřineslo. Únik hledal v alkoholu.
Osudnou se mu stala noc 25. ledna 2001. Pod vlivem alkoholu přecházel mimo přechod Vítězné náměstí v pražských Dejvicích. Po přelezení zábradlí ho srazil projíždějící autobus a komik zemřel na místě.
Jeho život byl poznamenán dlouhodobým trápením. Wimmer bojoval s depresemi, které se opakovaně snažil zahnat pitím. Několikrát podstoupil léčbu závislosti, ale bez trvalého úspěchu. Třikrát se pokusil o sebevraždu, v 80. letech přežil vážnou autonehodu poté, co usnul za volantem a narazil do stromu. Ani v osobním životě nenašel klid – dvakrát se oženil, obě manželství však skončila rozvodem.