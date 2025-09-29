„Na začátku jsem tomu nevěnovala pozornost. Myslela jsem si, že je to reakce na kosmetiku. Na tváři jsem měla malý, nenápadný flíček, který se ale postupně trochu měnil a hlavně nemizel. Protože se mi to nezdálo, rozhodla jsem se po čase vyhledat lékaře a nechat si ho raději zkontrolovat. Dnes vím, že to bylo správné rozhodnutí,“ přibližuje ministryně obrany Jana Černochová.
Kožní nádory nebolí, ale mají na rozdíl od jiných druhů karcinomů výhodu – jsou viditelné. Rozdělují se do tří základní skupin – bazaliom (nejčastější zhoubný nádor, který ale nevytváří metastázy), spinaliom (méně častý než bazaliom, ale závažnější) a melanom (nejnebezpečnější a nejagresivnější kožní nádor.).
„Zhoubný melanom je jedním z nejagresivnějších nádorů. Svou zákeřností se řadí hned za rakovinu slinivky. Navíc se nevyhýbá ani mladým lidem ve věku 20 nebo 30 let. Medicína neumí vyléčit melanom, který se dostane za hranici kůže a rozšíří se do uzlin a dalších tkání. Jediné efektivní řešení je odoperování zhoubného melanomu v jeho raném stadiu na kůži. Léčba pokročilého stádia, kterou máme v současnosti k dispozici, umí pouze prodloužit dobu přežití,“ vysvětluje primář Dermatovenerologického oddělení ÚVN plk. MUDr. Zdeněk Antal.
Pokud tedy člověk zaregistruje na své kůži změnu, neměl by ji ignorovat a měl by zamířit co nejdříve k lékaři. Dermatolog provede histologické vyšetření, které určí, zda se jedná/nejedná o nádor, případně o přednádorový stav. Podle výsledků se následně stanoví léčba. „Samotné vyšetření v Ústřední vojenské nemocnici bylo rychlé a zcela bezbolestné. Lékaři se mnou vše podrobně konzultovali a vysvětlili mi, že se jedná o nádor kůže, který se nazývá bazaliom, a že je potřeba jej odstranit. Po histologii se ukázalo, že se nejednalo o zhoubný nádor, což byla obrovská úleva. Beru to jako varování, že člověk nemá nic odkládat,“ popisuje průběh svého vyšetření ministryně.
Na vzniku kožních nádorů se významně podílí ultrafialové záření. „Kůže si pamatuje, zaznamenává všechny podněty od ultrafialového záření v minulosti. Všechny naše buňky mají opravné řetězce. Každým nadměrným sluněním se řetězce ničí. A když ‚opravné řetězce‘ dojdou, vzniká nádor,“ varuje primář Antal.
VIDEO: Jak poznat rakovinu kůže?
Slunce je přitom v rozumné míře prospěšné – podporuje tvorbu vitamínu D, posiluje imunitu, prospívá pacientům s lupénkou nebo atopickým ekzémem. Vysoké dávky UV záření ale představují vážné riziko. Základem prevence kožních nádorů jsou proto bezpečné opalování, používání krémů s vysokým UV faktorem, ochrana oděvem a pokrývkou hlavy a pravidelné kontroly u kožního lékaře.
„Každému bych chtěla vzkázat: nepodceňujte prevenci. Stačí pár minut u lékaře a může vám to zachránit život. I já jsem si uvědomila, že zdraví má přednost před vším ostatním. Mám velmi citlivou a zároveň velmi světlou pleť. Proto se musím chránit opalovacím krémem s vysokým ochranným faktorem doslova i v kanceláři. Dnes na to upozorňuji i své okolí, protože ochrana před slunečním zářením je důležitá i tehdy, když si myslíme, že slunce nesvítí, a že se nám nic stát nemůže. Když si všimnete změny na kůži, nečekejte a jděte na vyšetření,“ zdůrazňuje ministryně Černochová.
K podobnému apelu se přidává i primář Dermatovenerologického oddělení: „Nenechávejte na kůži nic, co tam nepatří a roste. Opalujte se s rozumem, dostatečně chránění oděvem a krémem. Případné neobvyklé změny na kůži co nejdříve konzultujte s kožním lékařem. Včasné odhalení je jedinou cestou, jak předejít nejhorším následkům.“
