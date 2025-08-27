Záchrana na Pobeda Peaku skončila tragédií. Horolezkyně Nagovicynová zůstala v horách

Skupina pěti horolezců – tří Rusů, Němce a Itala – stanula 12. srpna na vrcholu hory Pobeda Peak v pohoří Ťan-šan. Krátce po zahájení sestupu se ale expedice proměnila v drama. Ruská horolezkyně Natalja Nagovicynová si ve výšce přibližně 7 150 metrů při silné sněhové bouři zlomila nohu. Její kolega jí poskytl první pomoc, zanechal jí stan se spacákem a vydal se pro pomoc. Ostatní jí později dopravili jídlo, vodu a vařič, ale kvůli extrémním podmínkám ji nebyli schopni dopravit dolů. Navíc byla bez vysílačky, a tak zůstala na hoře zcela izolovaná.
Reklama
Okamžitě začala rozsáhlá záchranná operace. Ital Luca Sinigaglia, Němec Gunther Siegmund a Rus Roman Mokrinsky se pokusili dopravit k Natalje další zásoby. Během druhého výstupu ale Sinigaglia utrpěl hypoxii a otok mozku. Lékař ze základního tábora doporučil podat injekci dexamethasonu, ta však zůstala v batohu u Nagovicynové. Po dvou hodinách Luca zemřel.
16. srpna vyslalo kyrgyzské ministerstvo obrany na místo vrtulník Mi-8, který se však zřítil ve výšce asi 4 500 metrů. Čtyři záchranáři byli zraněni. O tři dny později dron potvrdil, že Nagovicynová je stále naživu ve stanu. Počasí ale zmařilo další pokus o pozemní výstup. V závěru byla přivolána i speciální italská posádka s lehkým vrtulníkem Eurocopter, ten měl být poslední nadějí. Zlepšení podmínek se však nedočkali.
„Záchranná mise byla oficiálně ukončena,“ uvedl 25. srpna vedoucí základního tábora Dmitrij Grekov. „Italští piloti odletěli. Počasí je stále špatné,“ vysvětlil. Tělo horolezkyně zůstane na hoře minimálně do jara 2026. Průběh akce kritizovala místopředsedkyně Ruské horolezecké federace Anna Piunová: „Určitě bych se pokusila o tři věci: odtáhnout ji, nechat ji sklouznout k obelisku, nechat tam vysílačku a hned začít komunikovat s Eurocopterem, aby k pokusu došlo třetí den, ne poslední. Bylo zřejmé, že Mi-8 to nemůže zvládnout.“
Reklama
Osobní tragédie v horách
Pro Nagovicynovou to nebyla první bolestná zkušenost. V roce 2021 lezla s manželem Sergejem na horu Chán-Tengri. Ve výšce kolem sedmi tisíc metrů muž náhle utrpěl mrtvici a zůstal paralyzovaný. Natalja tehdy odmítla horu opustit a zůstala s ním až do jeho smrti. O rok později se na horu vrátila a umístila zde pamětní desku. Nyní zemřela v podobné výšce, ve které naposledy vydechl i její muž. „Celý rok byla posedlá expedicí, jejím snem bylo zdolat pátou sedmitisícovku a získat odznak Sněžného leoparda,“ popsala její kamarádka Lija Popovová.
Zoufalý apel rodiny
Nataljin syn Michail (27) rozhodnutí o ukončení záchranných akcí odmítl přijmout. „Žádám o obnovení pátrání,“ řekl ruským médiím. „Moje matka je zkušená horolezkyně. A je také ve velmi dobré kondici.“ Obrátil se i na vládu s prosbou, aby znovu vyslala dron k vrcholu a pokusila se zjistit, zda jeho matka stále žije.
Kyrgyzské ministerstvo pro mimořádné situace mezitím označilo horolezkyni za pohřešovanou. Ruští vyšetřovatelé zahájili šetření celé tragédie. Kyrgyzské úřady uvedly, že tělo bude možné vyzvednout nejdříve v létě 2026. Při celé akci zahynul jeden horolezec a další byli zraněni. Smutný konec expedice vyvolává bouřlivé reakce i debaty o tom, zda se nedalo udělat víc.
Zdroj: Blesk.cz
Mohlo by vás zajímat
Reklama