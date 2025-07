Z deníku kartářky: "Zemřel mi syn, tak ať mi karty řeknou, jak mám teď žít!"

Cítím, jak se vibrace kolem mě a v místnosti mění. Je to zvláštní energie, hustá, temná, jako když se vzduch před bouřkou nasytí elektřinou. Míchám karty, ale ruce mi ztěžknou, jako by se nechtěly pohnout. „Podívejme se, co karty říkají,“ povím tiše a rozkládám karty, snažím se držet klid, ale je to pro mě těžké, protože mám syna ve stejném věku. Nicméně vím, že do míchání nesmím vypustit své osobní emoce.

První karta je Desítka mečů. Bolest, konec, ale i uvolnění. „Tomáši,“ začnu opatrně, „tahle karta ukazuje vaši obrovskou a bolestivou ztrátu. Je to, jako by vás život srazil na zem. Ale je tu i náznak, že to nejhorší už máte za sebou.“ Kouká na mě, oči zalité slzami a plné pochybností, ale přikývne.