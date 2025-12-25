Přeskočit na obsah
26. 12. Štěpán
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Viděli jste Pretty Woman stokrát? Tyhle filmové chyby vám možná stejně unikly

Pretty Woman
Pretty WomanFoto: Profimedia
Pretty Woman
Pretty WomanFoto: Profimedia
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Romantická klasika Pretty Woman nestárne – a většina z nás ji viděla nesčetněkrát. Přesto se v ní skrývají drobné filmové chyby a nesrovnalosti, které vám možná nikdy nedošly. Podívejte se, co se v příběhu Vivian a Edwarda „nepovedlo“ tak úplně uhlídat.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Od premiéry slavné romantické komedie Pretty Woman už uplynuly tři dekády – konkrétně 35 let. A nejspíš nejste sami, kdo ji viděl tolikrát, že by to snad ani nešlo spočítat na prstech obou rukou. Tahle americká „klasika se totiž dá pouštět pořád dokola a stejně funguje.

Kvíz: Uhádnete, kdo ztvárnil hlavní postavy ve filmech?
Kvíz: Uhádnete, kdo ztvárnil hlavní postavy ve filmech?

Dědictví nebo Pretty Woman. Uhádnete, kdo ztvárnil hlavní postavy ve filmech?

Životní styl

Jenže i když film znáte téměř nazpaměť, je dost možné, že vám některé detaily unikly. V několika scénách se totiž schovávají přešlapy a drobné nesrovnalosti, které při běžném sledování snadno přehlédnete. Pojďte se podívat na největší filmové chyby v příběhu lásky prostitutky Vivian (Julia Robertsová) a bohatého podnikatele Edwarda Lewise (Richard Gere).

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Sbalil Pretty Woman, první dítě měl až v 50. Richard Gere umí stárnout s grácií

Předchozí
123459
Pokračovat

Záhadná kravata

V jedné ze scén, kdy Vivian s Edwardem sledují televizi v hotelovém apartmá, začne ho svůdně svlékat. V jednom záběru mu sundá kravatu, jenže v následujícím střihu ji má Edward najednou zase na krku, jako by se nic nestalo.

Pretty Woman
Pretty WomanFoto: Touchstone Pictures
Reklama
Reklama
Reklama

Zdroj: Blesk.cz, Deník.cz

Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama