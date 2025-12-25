Od premiéry slavné romantické komedie Pretty Woman už uplynuly tři dekády – konkrétně 35 let. A nejspíš nejste sami, kdo ji viděl tolikrát, že by to snad ani nešlo spočítat na prstech obou rukou. Tahle americká „klasika“ se totiž dá pouštět pořád dokola a stejně funguje.
Viděli jste Pretty Woman stokrát? Tyhle filmové chyby vám možná stejně unikly
Romantická klasika Pretty Woman nestárne – a většina z nás ji viděla nesčetněkrát. Přesto se v ní skrývají drobné filmové chyby a nesrovnalosti, které vám možná nikdy nedošly. Podívejte se, co se v příběhu Vivian a Edwarda „nepovedlo“ tak úplně uhlídat.
Od premiéry slavné romantické komedie Pretty Woman už uplynuly tři dekády – konkrétně 35 let. A nejspíš nejste sami, kdo ji viděl tolikrát, že by to snad ani nešlo spočítat na prstech obou rukou. Tahle americká „klasika“ se totiž dá pouštět pořád dokola a stejně funguje.
Jenže i když film znáte téměř nazpaměť, je dost možné, že vám některé detaily unikly. V několika scénách se totiž schovávají přešlapy a drobné nesrovnalosti, které při běžném sledování snadno přehlédnete. Pojďte se podívat na největší filmové chyby v příběhu lásky prostitutky Vivian (Julia Robertsová) a bohatého podnikatele Edwarda Lewise (Richard Gere).
Záhadná kravata
V jedné ze scén, kdy Vivian s Edwardem sledují televizi v hotelovém apartmá, začne ho svůdně svlékat. V jednom záběru mu sundá kravatu, jenže v následujícím střihu ji má Edward najednou zase na krku, jako by se nic nestalo.
Snídaně
Když se Julia probudí a v županu usedne s Edwardem ke snídani, v jednom záběru se dvakrát zakousne do lívance. O chvíli později ale střih prozradí drobnou nesrovnalost – na tom samém lívanci je vidět už jen jediný kousanec.
Špinavé nohy po koupeli
Když Edward odejde do práce a Vivian zůstane v hotelovém apartmá sama, s dětskou radostí skočí do obrovské postele. Právě v tom okamžiku si ale pozornější diváci mohou všimnout detailu – herečka má na chodidlech výrazné tmavé nečistoty. To působí zvláštně, protože krátce předtím se Vivian poměrně dlouho koupala ve vaně.
Chaos v botách a ponožkách
Když se Vivian s Edwardem sblíží natolik, že si jdou odpočinout na deku do parku pod strom, sundá mu Vivian boty i světlé ponožky. Jenže v následujícím záběru má Edward obuv zpátky na nohou, aniž by si ji viditelně obouval – a ponožky, které byly před chvílí světlé, jsou najednou tmavé.
Zmatky se zmrzlinou
Když Edward vezme Vivian na pracovní večeři s Morseovými, na stůl před všechny přistanou misky se zmrzlinou. Za chvíli číšníci dezert odnášejí – jenže misky pana Morse a jeho vnuka jako by zůstaly na místě. V dalším střihu jsou ale najednou pryč úplně všechny. A aby toho nebylo málo, o chvíli později, když se dvojice chystá odejít, misky se znovu záhadně objeví na stole.
Hodinky
Ke konci filmu přijde Edwardův právník Phillip za Vivian do bytu s cílem jí dát jasně najevo, že ji považuje jen za „obyčejnou štětku“. Když mezi nimi dojde k potyčce, Vivian mu strhne hodinky z ruky. Jenže v následujícím záběru snímaném z opačné strany je má Phillip znovu na zápěstí – aby v dalším střihu opět zmizely.
Počasí
V závěru filmu se Edward vydá za Vivian, aby jí vyznal lásku, a během jízdy se spustí déšť. Jakmile ale dorazí před její dům, je všechno kolem podivně suché – limuzína, silnice i okolí. Po dešti není ani stopa, jako by se vůbec nikdy nerozpršelo.
Limuzína
Ve stejné závěrečné pasáži filmu odjíždí Vivian z hotelu limuzínou s výrazně bílým, světlým interiérem. O chvíli později však Edward nasedá do „té samé“ limuzíny se stejným řidičem – jenže tentokrát je vnitřek vozu hnědý. Je tak zřejmé, že ve skutečnosti nejde o jeden a tentýž automobil.
Květiny
Edward konečně přijíždí za Vivian, aby ji jako pohádkový princ zachránil a dopřál jim šťastný konec. Když na ni volá z limuzíny dole před domem, drží v ruce jednu kytici. Jakmile ale překoná strach z výšek a vyšplhá se za ní nahoru, má najednou kytici úplně jinou.