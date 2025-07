Letní svatba bez stresu. Jak zvládnout vedro, šaty i květiny? Radí koordinátorka

V létě se nejčastěji volí svatby venku. „Určitě bych doporučovala vzdušné prostory, s dostatkem místa, oblíbené jsou samozřejmě venkovní svatby,“ konstatuje Milská. Můžou mít ovšem svá úskalí. „V Česku je důležité mít na obřad vždy záložní mokrou variantu. Vzhledem k tomu, že často z velkého horka bývá velká bouřka a nezřídka se stává, že to pak zbytečně poničí veškerou výzdobu.“

Ze svých zkušeností ví, že je vždy potřeba se záložními variantami počítat. Na co by neměl zasnoubený pár – a případně i svatební hosté – u letní svatby zapomínat? „Ženich by měl mít připraveno několik košil, aby se v průběhu dne mohl převléknout z té propocené a vypadal po celý den hezky. Dámy mohou použít vějířky,“ doporučuje Milská.