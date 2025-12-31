Kultovní seriál Sanitka patří k nejsilnějším titulům československé televizní tvorby 80. let. Příběhy lékařů a záchranářů pražské záchranky tehdy poprvé nabídly divákům syrový pohled na práci, kde se rozhoduje během vteřin a kde se profesní vypětí neoddělitelně prolíná s osobními osudy. Seriál si rychle získal obrovskou popularitu nejen díky dramatickým zásahům, ale i díky lidským příběhům, vztahům a morálním dilematům hlavních hrdinů.
Seriál z prostředí pražské záchranky patří k televizním legendám, ale i po letech kolem něj koluje řada méně známých příběhů. Úvodní píseň málem neprošla schvalováním, dobové sanitky se sháněly po vrakovištích a natáčení závěrečné havárie bylo tak realistické, že vyvolalo skutečný poplach.
Výrazný podíl na jeho úspěchu měli také herecké výkony – Jaromír Hanzlík, Josef Vinklář, Eva Hudečková, Petr Nárožný či Svatopluk Skopal vtiskli svým postavám nezaměnitelný charakter. Sanitka se tak nestala jen „seriálem o záchrance“, ale generační výpovědí o době, hodnotách i tlaku, kterému byli vystaveni lidé v extrémních profesích. I proto dodnes vyvolává emoce a patří mezi tituly, k nimž se diváci rádi vracejí.
Málem zakázaná titulní píseň
Úvodní skladbu Můj čas, kterou nazpívali Hana Zagorová, Petr Kotvald a Stanislav Hložek, si pamatuje snad každý. Text ale nebyl přijat bez výhrad. Konkrétně verš „Příteli chvátej SOS“ vyvolal obavy, že by mohl být vykládán jako politický vzkaz směrem na Západ. Hrozilo proto, že píseň v seriálu vůbec nezazní. Nakonec však zůstala beze změn – ukázalo se, že k rytmu i atmosféře seriálu sedí dokonale. Málokdo také ví, že stejná hudba se později objevila i ve venezuelské telenovele Kassandra.
Role, která změnila hereččin život
Herečka Eva Hudečková patřila v 70. a 80. letech k výrazným tvářím československé televize. V Sanitce ztvárnila lékařku Evu Dolejšovou, psychicky křehkou postavu poznamenanou rozpadem vztahu s doktorem Janderou, kterého hrál Jaromír Hanzlík. Už během natáčení ale přemýšlela o tom, že herectví opustí a začne se věnovat psaní. Definitivní impuls přišel kvůli zdánlivé maličkosti – svetru se šachovnicovým vzorem, který nosila v několika scénách. Někomu připomínal kříž, a kvůli tomu bylo z natáčení vyřazeno osm hotových scén. Pro Hudečkovou to byla poslední kapka.
Sanitky sháněné na vrakovištích
Velkou výzvou pro tvůrce bylo sehnat dobové sanitní vozy. Modely Škoda 1200 a 1201 se už v té době nejméně dvacet let nevyráběly a většina z nich skončila sešrotovaná nebo v havarijním stavu. Produkce proto objížděla vrakoviště, kde auta vykupovala a nechávala renovovat. Několik zachovalých kusů se podařilo najít dokonce u sběratelů v Německu. Přesto nebylo sanitek nikdy dost a některé z nich by v reálném provozu záchranky neobstály – nebyly totiž pro zdravotnické účely správně prodloužené.
Herecké obavy i nečekané triky
Obsazení seriálu nebylo od začátku samozřejmostí. Josef Vinklář dlouho zvažoval, zda přijme roli ředitele záchranky Jaroše. Po negativní zkušenosti s doktorem Cvachem z Nemocnice na kraji města se obával další lékařské postavy. Zlom přišel až po přečtení scénáře, který ho přesvědčil. Zajímavé peripetie provázely i Petra Nárožného v roli garážmistra Pudila. Ačkoliv na obrazovce působí jako milovník psů, ve skutečnosti z nich měl respekt. Produkce proto použila netradiční řešení – herci mazala plášť špekem a zašívala do něj salám, aby se k němu psi vůbec přiblížili.
Nejdramatičtější natáčení
Závěrečný díl patřil k nejnáročnějším v historii seriálu. Natáčel se tři dny a rozpočet byl přibližně trojnásobný oproti běžným epizodám. Tvůrci museli zakoupit letadlo, nechat ho odborně zničit a do akce zapojit tři vrtulníky. Situace ale nebyla dostatečně komunikována s okolím, a tak začaly přicházet skutečné tísňové telefonáty o údajném pádu letadla v Suchdole. Uvěřitelnost scény umocnilo obsazení skutečných invalidů do rolí zraněných. Autentičnost byla tak silná, že se herci Svatopluku Skopalovi, představiteli doktora Karlíka, udělalo během natáčení fyzicky špatně a musel přerušit práci.
Seriál Sanitka tak i po letech dokazuje, že za televizní klasikou se často skrývají příběhy stejně dramatické jako ty, které diváci sledují na obrazovce.