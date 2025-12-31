Přeskočit na obsah
1. 1.
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Finále za miliony a poplach v Suchdole: co všechno provázelo natáčení seriálu Sanitka

Výrazný podíl na úspěchu seriálu měli také herecké výkony – Jaromír Hanzlík, Josef Vinklář, Eva Hudečková, Petr Nárožný či Svatopluk Skopal vtiskli svým postavám nezaměnitelný charakter.
Výrazný podíl na úspěchu seriálu měli také herecké výkony – Jaromír Hanzlík, Josef Vinklář, Eva Hudečková, Petr Nárožný či Svatopluk Skopal vtiskli svým postavám nezaměnitelný charakter.Foto: Česká televize
Výrazný podíl na úspěchu seriálu měli také herecké výkony – Jaromír Hanzlík, Josef Vinklář, Eva Hudečková, Petr Nárožný či Svatopluk Skopal vtiskli svým postavám nezaměnitelný charakter.
Výrazný podíl na úspěchu seriálu měli také herecké výkony – Jaromír Hanzlík, Josef Vinklář, Eva Hudečková, Petr Nárožný či Svatopluk Skopal vtiskli svým postavám nezaměnitelný charakter.Foto: Česká televize
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Seriál z prostředí pražské záchranky patří k televizním legendám, ale i po letech kolem něj koluje řada méně známých příběhů. Úvodní píseň málem neprošla schvalováním, dobové sanitky se sháněly po vrakovištích a natáčení závěrečné havárie bylo tak realistické, že vyvolalo skutečný poplach.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Kultovní seriál Sanitka patří k nejsilnějším titulům československé televizní tvorby 80. let. Příběhy lékařů a záchranářů pražské záchranky tehdy poprvé nabídly divákům syrový pohled na práci, kde se rozhoduje během vteřin a kde se profesní vypětí neoddělitelně prolíná s osobními osudy. Seriál si rychle získal obrovskou popularitu nejen díky dramatickým zásahům, ale i díky lidským příběhům, vztahům a morálním dilematům hlavních hrdinů.

zlata adamovská, žena
zlata adamovská, žena

Eliška ze Sanitky je stále idol mužů. Zlatě Adamovské byste věk neuhádli

Celebrity

Výrazný podíl na jeho úspěchu měli také herecké výkony – Jaromír Hanzlík, Josef Vinklář, Eva Hudečková, Petr Nárožný či Svatopluk Skopal vtiskli svým postavám nezaměnitelný charakter. Sanitka se tak nestala jen „seriálem o záchrance, ale generační výpovědí o době, hodnotách i tlaku, kterému byli vystaveni lidé v extrémních profesích. I proto dodnes vyvolává emoce a patří mezi tituly, k nimž se diváci rádi vracejí.

Předchozí
12345
Pokračovat

Málem zakázaná titulní píseň

Úvodní skladbu Můj čas, kterou nazpívali Hana Zagorová, Petr Kotvald a Stanislav Hložek, si pamatuje snad každý. Text ale nebyl přijat bez výhrad. Konkrétně verš „Příteli chvátej SOS vyvolal obavy, že by mohl být vykládán jako politický vzkaz směrem na Západ. Hrozilo proto, že píseň v seriálu vůbec nezazní. Nakonec však zůstala beze změn – ukázalo se, že k rytmu i atmosféře seriálu sedí dokonale. Málokdo také ví, že stejná hudba se později objevila i ve venezuelské telenovele Kassandra.

Reklama
Prohlédnout grafiku
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama