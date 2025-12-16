Číslo jsme hledali ve Zlatých stránkách a nejlepší hra byl Had. Zavzpomínejte si na 90. léta

Byla to doba, kdy svět běžel pomaleji, ale o to víc jsme ho prožívali. Devadesátá léta měla zvláštní kouzlo – směs nově nabyté svobody, technologií na půli cesty a každodenních drobností, které dnes znějí skoro neuvěřitelně. Internet pískal z pevné linky, mobil sloužil hlavně k volání a čísla jsme si opravdu pamatovali. Anebo jsme je hledali ve Zlatých stránkách.
V českých kinech se promítal Titanic, internet byl na vytáčení přes pevnou linku a o dotykovém displeji na mobilu jsme si ani nenechali zdát. Zavzpomínejte na věci, které byly součástí našeho běžného života a dnes působí spíš jako vykopávky z doby kamenné.
Zlaté stránky, paměť místo cloudu a žádná Wi-Fi
Když jste potřebovali instalatéra, pizzerii nebo taxislužbu, neťukali jste dotaz do vyhledávače. Sáhli jste po tlusté knize se žlutými listy, která měla doma své pevné místo – většinou někde u telefonu. Telefonní čísla jsme si psali na papírky, lepili na lednici nebo se je prostě naučili nazpaměť. Paměť tehdy suplovala cloud a ztracený kontakt znamenal skutečný problém, ne jen pár kliknutí.
Připojení k internetu bylo malým rituálem. Modem zabral telefonní linku, vydal sérii zvláštních zvuků a celá domácnost věděla, že „někdo je na internetu“. Minuty se počítaly, stránky se načítaly pomalu a každé odpojení bylo malé drama. Přesto měl internet punc něčeho výjimečného – byl to nový svět, do kterého jsme vstupovali opatrně a s respektem.
Mobil jako cihla a hra Had
Mobilní telefon nebyl prodlouženou rukou ani osobním asistentem. Byl to nástroj. Těžký, odolný a s baterií, která vydržela klidně týden. Displej byl černobílý a dotykové ovládání patřilo do sci-fi filmů. Největší zábavou byl Had – jednoduchá hra, která dokázala zabavit na celé hodiny a stát se předmětem soutěží ve škole i v práci.
Videopůjčovny, kazety a přetáčení
Večer u filmu znamenal cestu do videopůjčovny. Regály plné VHS kazet, poslední kus „Titanicu“ právě půjčený a dilema, co si vybrat místo něj. Když jste zapomněli kazetu přetočit na začátek, čekala vás pokuta. Přesto to byl zážitek – fyzický výběr, obal v ruce, pocit, že film je událost.
Titanic v kinech a emoce bez spoilerů
Když šel do kin Titanic, šlo se několikrát. Bez trailerů na sociálních sítích, bez spoilerů v diskuzích. O filmu se mluvilo ve škole, v práci i doma u večeře. Emoce byly sdílené, ale pomalejší – informace se šířily ústně, ne virálně.
Svět bez notifikací
Devadesátky byly hlučné svým způsobem, ale tiché jinak. Telefon nezvonil každých pět minut, zprávy nepřicházely neustále a nuda měla prostor existovat. A právě v té nudě vznikaly nápady, rozhovory i vzpomínky, které dnes působí skoro romanticky. Možná se technicky posouváme mílovými kroky dopředu. Ale když si vzpomeneme na Zlaté stránky, vytáčený internet a Hada na Nokii, něco v nás se pousměje. Ne proto, že to bylo lepší. Ale proto, že to bylo naše.