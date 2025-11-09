9. 11. Bohdan
Andělská tvář s krutým srdcem. Příběh Irmy Grese, nejděsivější dozorkyně z Osvětimi

Irma Grese
Foto: Wikimedia commons / Public domain
Irma Grese
Foto: Wikimedia commons / Public domain
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Vyrůstala na severoněmeckém venkově, ale její jméno se navždy spojilo s jedním z nejtemnějších kapitol lidských dějin. Irma Grese se během několika let vypracovala mezi nejmocnější dozorkyně v koncentračních táborech a pro přeživší se stala symbolem krutosti, strachu a absolutní moci. Její příběh ukazuje, jak hluboko může člověk klesnout, když se přestane řídit svědomím.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Irma Ilse Ida Grese se narodila 7. října 1923 ve Wrechenu. V rodině vyrůstala s dalšími čtyřmi sourozenci; otec Alfred byl dělníkem v místní mlékárně. Její rané roky zásadně ovlivnila smrt matky Berty, která si v roce 1936 vzala život po odhalení manželovy nevěry — vypila kyselinu chlorovodíkovou. Krátce poté vstoupil Alfred Grese do NSDAP.

Škola, šikana a napjaté rodinné vztahy

Ve škole se Irmě nedařilo a zhruba v patnácti letech studium ukončila. Podle některých svědectví byla terčem posměchu a šikany, přesto sestra Helene později u soudu uvedla: „Neměla odvahu bojovat a často utíkala.“ Vztahy s otcem byly komplikované; když chtěla vstoupit do Bund Deutscher Mädel, zakázal jí to.

Irma Grese
Foto: Wikimedia commons / Public domain
Zdroj: liberationroute.comhistorytoday.comwarfarehistorynetwork.com

