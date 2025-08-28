„To je depka, kamaráde," říká šokovaný Pohlreich o hospodě, kde kuchař nemá ani na výplatu

Zdeněk Pohlreich se v novém pokračování oblíbeného pořadu Ano, šéfe! opět setkal s nelehkými podmínkami v české gastronomii. Tentokrát natáčení zavedlo štáb do liberecké restaurace Ořechovka, kam šéfa pozvala servírka Martina, sestra kuchaře, aby pomohl a odhalil, co v jejich podniku nefunguje. Situace tam byla v době natáčení natolik kritická, že hranici únosnosti už dávno překročila.
Reklama
„Hospodský, kteří mají pocit, že jim to moc nejede, mají na svém podniku hodně reklam. A to je vždycky špatný. Nebudu zbytečně přísnej, dokud jsem neochutnal, ale tohle mě hodně štve, nechal se slyšet Pohlreich. Šéf ale zároveň poukazuje i na další nešvar: „Trochu couváme v čase, mají tu polévku za 30 korun. Tak se zisková gastronomie dělat nedá".
V čele kuchyně stál Michal, který byl zároveň provozovatelem. Na první pohled působil sympaticky a bylo zřejmé, že pracuje bez přestávky. Jenže jeho podnikání mělo zásadní problém – z provozu si už několik měsíců nevyplácel žádnou mzdu. „Jak finančně funguje tahleta restaurace? Kolik peněz ti to vydělá?“ ptal se Pohlreich, který chtěl porozumět fungování podniku. Odpověď byla šokující: „Dejme tomu, od listopadu jakoby nemám vejplatu,“ přiznal Michal. A když k tomu dodal: „Nepotřebuju žádný prachy. Jsem tady furt, nikde necourám,“ bylo jasné, že tento případ nebude běžný.
Reklama
Ukázalo se, že Michal sice měl chuť i talent, ale stále bydlel s maminkou. „Mně to vyhovuje,“ řekl s úsměvem, jako by to bylo zcela přirozené. Pohlreich reagoval spíše tiše, bez obvyklých výbuchů. Překvapilo ho, že mladý muž práci rozhodně neodkládal, jen se zdálo, že se ještě nedostal do životní fáze, kdy by hledal vlastní cestu mimo kuchyň.
Z dialogů s kuchařem Michalem vyplynulo, že v minulosti rád chodil na hokejové zápasy s maminkou. „Chodívali jsme na hokeje s mamkou, kupovali jsme si permice… Teď už bohužel ne. Za prvé kvůli rapidnímu zdražení, za druhé prostě ten čas,“ řekl Michal se smutkem. Pohlreich si ovšem neodpustil kritickou poznámku. Už předtím ho rozčílilo, že restaurace nabízela pod označením domácí kuchyně jídla z polotovarů. „Servírujete pod pláštíkem domácí kuchyně s*ačky vytahaný z mrazáku. A ani ti to nevydělá na blbou permanentku na hokej? To je depka,“ okomentoval realitu po svém. Kuchař Michal se ale potýká s vyčerpaností, a tak používá obalovák neboli panýrunk, což se šéfovi rozhodně nelíbí. „Tohle mě fakt s*re. Čtyřiadvacetiletej kluk používá to, čemu se říkalo panýrunk. To si vymysleli líní a lakomí kuchaři… A já to vidím tady!“
Zpátky do Ořechovky
Šéf se vždy s časovým odstupem vrací na místo činu. Jak si vedli v restauraci Ořechovka? Michal se přiznal, že předělali jídelní lístek. „Nechali jsme na něm, co lidi chtějí, jinak ale podle toho, co jste doporučil. Z kuchyně také zmizel panýrunk.“ Z toho měl Pohlreich velkou radost. Michalova sestra a servírka v jedné osobě, Martina, souhlasila. „Zamakali jsme nejen v kuchyni, ale také uvnitř hospody, na interiéru, máme z toho radost.“
„To není vůbec zlý,“ podotkl šéf nad talíři, které si na kontrolní návštěvě objednal. „Jídlo je udělané s velkou pozorností a péčí. Ale než sem zabloudí komisaři od Michelina, bude to ještě chvíli trvat,“ hodnotil a nakonec sourozencům a celému podniku udělil jednu hvězdu. Došlo i na slzičky.
A jak celý příběh dopadl?
Michal vysvětluje: „Zdeněk mi otevřel oči, neviděl jsem, že to takhle dlouhodobě vést nemůžu.“ I proto Michal na konci roku 2024 svůj podnik zavřel. Michal dodává: „Dělám teď v jiném oboru, což ale neznamená, že se ke gastru jednou nevrátím. Jsem teď strašně unavenej, snažím se srovnat si život, co bude dál, uvidíme. Šéfovi jsem za jeho rady, i mimo kameru, velmi vděčný.“
Mohlo by vás zajímat
Reklama