Sušený hmyz dětem překvapivě chutná a je zdravější než brambůrky. Máme na to odvahu?

Nicméně i když se hmyz jeví jako výživná alternativa, odborníci z oblasti pediatrie a výživy doporučují postupnou a opatrnou implementaci těchto potravin do dětského jídelníčku. Podle studie publikované v Italian Journal of Pediatrics odborníci z italské společnosti pro dětskou gastroenterologii a výživu (SIGENP) upozorňují, že ačkoli Evropská agentura pro bezpečnost potravin (EFSA) schválila některé produkty na bázi hmyzu jako bezpečné pro spotřebu, existuje stále nedostatek důkazů o jejich výživových přínosech a potenciálních alergických reakcích u dětí. Doporučují další výzkum před jejich širším zařazením do dětského jídelníčku. Tato odborná doporučení ukazují na nutnost dalšího zkoumání, jak hmyz ovlivňuje zdraví dětí, než se stane běžnou součástí jejich stravy.