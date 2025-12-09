Super vychytávka je skutečným „lifehackem“ pro širokou škálu lidí. Co víc si může přát někdo, kdo žije sám a nebaví ho vařit? Studenti na internátech či vysokoškolských kolejích, můžou díky ní vařit a dobře jíst i ve spoře vybavených kuchyňkách. Novinku ocení i sportovci a všichni, kdo si hlídají jídelníček a příjem bílkovin. V hektickém dni jsou oběd nebo večeře vyřešené v řádech minut.
Rybí filé Nowaco s bylinkovým máslem: Delikatesa skoro bez práce
Unavuje vás věčný boj s rybou na pánvi, která se lepí, trhá, nebo kterou vždycky vysušíte? Na podobné nezdary můžete jednou provždy zapomenout. Přichází revoluční novinka, která promění přípravu ryb ve snadnou záležitost. Nowaco Filé s bylinkovým máslem ve speciálním varném sáčku zajistí dokonale šťavnaté a perfektně ochucené rybí maso.
Z oceánu rovnou na talíř
Základem prémiového výrobku je ikonické filé Nowaco. Porce pocházejí z mořské štiky kanadské, která se loví u jihozápadní Aljašky a v Tichém oceánu při pobřeží USA. Ryby se ihned zpracovávají a mrazí přímo na moři. Díky tomu si rybí maso uchovává čerstvost, strukturu, aroma i chuť.
Filé obsahuje 100 % masa, tedy žádnou přidanou vodu nebo potravinářskou chemii. Součástí porce je přibalené belgické bylinkové máslo. To má na míru vyvinutou speciální recepturu.
Celý proces zpracování a balení pak probíhá v Kralupech nad Vltavou v České republice, kde se zamražené filety porcují a balí – nikde se nic nerozmrazuje.
Revoluce ve vaření: Osm minut a hotovo
Předností novinky nejsou jen skvělé suroviny, ale především extrémně snadná, pohodlná a rychlá příprava. V balení najdete dvě porce, každá je zabalena zvlášť ve speciálním varném sáčku. Jednoduše sáhnete do mrazničky a sáčky rovnou, bez rozmrazování, vhodíte do vroucí vody. Za neuvěřitelných osm minut je ryba připravená k servírování. Stačí jen sáček vylovit a otevřít. Bylinky v másle filé během vaření dokonale ochutí, takže žádné další koření nepotřebujete. Ušetří se tím také hory špinavého nádobí.
VIDEO: Jak připravit filé Nowaco s bylinkovým máslem
Uvařením ve vodě to končit nemusí
Kromě jednoduchého a rychlého servírování hotového filé s přílohou, které je samo o sobě fantastické, se nabízí i několik dalších možností, jak ho využít.
Filé je během minut dokonale hotové a ochucené, můžete z něj proto dál snadno tvořit blesková jídla:
- Rychlé rybí tacos nebo wrapy: Hotové filé po vyjmutí ze sáčku jednoduše natrhejte na menší kousky a smíchejte s ledovým salátem, rajčaty a avokádem. Přidejte dresink nebo salsu a naplňte tortilly či listy salátu. Nebo ho zkrátka se zeleninou zabalte do tortilly s tím, co máte rádi.
- Rybí salát se může hodit, když přijde nečekaná návštěva a potřebujete rychlé pohoštění. Filé natrhejte vidličkou, smíchejte s trochou majonézy, čerstvou cibulkou, přidat můžete i vařené vajíčko – dostanete tak rybí salát, který můžete nanést na jednohubky nebo namazat sendviče k vydatné svačině.
- Do těstovin: Natrhané filé přidejte do smetanové nebo rajčatové omáčky v poslední minutě vaření. Ryba dodá pokrmu extra chuť a bílkoviny.
- Rychlé rybí rizoto nebo smažená rýže: Do hotového krémového rizota nebo smažené rýže jemně vmíchejte kousky filé. Máslová chuť ryby se s rýží dokonale propojí.
Produkt se navíc pyšní logem MSC, modrou značkou s bílou rybkou, která je garancí trvale udržitelného rybolovu. Výrobek má také recyklovatelný papírový obal, takže potěší i ekologické nadšence.
Novinku Nowaco Filé s bylinkovým máslem zakoupíte v prodejnách Albert, případně také v Nowacomarketu v Kralupech nad Vltavou.