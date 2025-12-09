Přeskočit na obsah
9. 12. Vratislav
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Rybí filé Nowaco s bylinkovým máslem: Delikatesa skoro bez práce

Rybí filé s pečeným bramborem, ilustrační foto
Proces výroby filé Nowaco
Proces výroby filé Nowaco
Proces výroby filé Nowaco
Proces výroby filé Nowaco
Zobrazit
9 fotografií
Rybí filé s pečeným bramborem, ilustrační foto |
Foto: Shutterstock
Olga Šlesingrová

Unavuje vás věčný boj s rybou na pánvi, která se lepí, trhá, nebo kterou vždycky vysušíte? Na podobné nezdary můžete jednou provždy zapomenout. Přichází revoluční novinka, která promění přípravu ryb ve snadnou záležitost. Nowaco Filé s bylinkovým máslem ve speciálním varném sáčku zajistí dokonale šťavnaté a perfektně ochucené rybí maso.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Super vychytávka je skutečným lifehackem pro širokou škálu lidí. Co víc si může přát někdo, kdo žije sám a nebaví ho vařit? Studenti na internátech či vysokoškolských kolejích, můžou díky ní vařit a dobře jíst i ve spoře vybavených kuchyňkách. Novinku ocení i sportovci a všichni, kdo si hlídají jídelníček a příjem bílkovin. V hektickém dni jsou oběd nebo večeře vyřešené v řádech minut.

Ondřej Vetchý
Ondřej Vetchý

Od trojobalu k lehké úpravě: Jak se mění filé ve školních jídelnách i doma

Vaření

Z oceánu rovnou na talíř

Základem prémiového výrobku je ikonické filé Nowaco. Porce pocházejí z mořské štiky kanadské, která se loví u jihozápadní Aljašky a v Tichém oceánu při pobřeží USA. Ryby se ihned zpracovávají a mrazí přímo na moři. Díky tomu si rybí maso uchovává čerstvost, strukturu, aroma i chuť.

Filé obsahuje 100 % masa, tedy žádnou přidanou vodu nebo potravinářskou chemii. Součástí porce je přibalené belgické bylinkové máslo. To má na míru vyvinutou speciální recepturu.

Celý proces zpracování a balení pak probíhá v Kralupech nad Vltavou v České republice, kde se zamražené filety porcují a balí – nikde se nic nerozmrazuje.

Proces výroby filé
Proces výroby filé Nowaco
Foto: Nowaco
Reklama

Revoluce ve vaření: Osm minut a hotovo

Předností novinky nejsou jen skvělé suroviny, ale především extrémně snadná, pohodlná a rychlá příprava. V balení najdete dvě porce, každá je zabalena zvlášť ve speciálním varném sáčku. Jednoduše sáhnete do mrazničky a sáčky rovnou, bez rozmrazování, vhodíte do vroucí vody. Za neuvěřitelných osm minut je ryba připravená k servírování. Stačí jen sáček vylovit a otevřít. Bylinky v másle filé během vaření dokonale ochutí, takže žádné další koření nepotřebujete. Ušetří se tím také hory špinavého nádobí.

VIDEO: Jak připravit filé Nowaco s bylinkovým máslem

Jak připravit filé Nowaco s bylinkovým máslem | Video: Aktuálně.cz

Uvařením ve vodě to končit nemusí

Kromě jednoduchého a rychlého servírování hotového filé s přílohou, které je samo o sobě fantastické, se nabízí i několik dalších možností, jak ho využít.

Filé je během minut dokonale hotové a ochucené, můžete z něj proto dál snadno tvořit blesková jídla:

  • Rychlé rybí tacos nebo wrapy: Hotové filé po vyjmutí ze sáčku jednoduše natrhejte na menší kousky a smíchejte s ledovým salátem, rajčaty a avokádem. Přidejte dresink nebo salsu a naplňte tortilly či listy salátu. Nebo ho zkrátka se zeleninou zabalte do tortilly s tím, co máte rádi.
  • Rybí salát se může hodit, když přijde nečekaná návštěva a potřebujete rychlé pohoštění. Filé natrhejte vidličkou, smíchejte s trochou majonézy, čerstvou cibulkou, přidat můžete i vařené vajíčko dostanete tak rybí salát, který můžete nanést na jednohubky nebo namazat sendviče k vydatné svačině.
  • Do těstovin: Natrhané filé přidejte do smetanové nebo rajčatové omáčky v poslední minutě vaření. Ryba dodá pokrmu extra chuť a bílkoviny.
  • Rychlé rybí rizoto nebo smažená rýže: Do hotového krémového rizota nebo smažené rýže jemně vmíchejte kousky filé. Máslová chuť ryby se s rýží dokonale propojí.

Produkt se navíc pyšní logem MSC, modrou značkou s bílou rybkou, která je garancí trvale udržitelného rybolovu. Výrobek má také recyklovatelný papírový obal, takže potěší i ekologické nadšence.

Novinku Nowaco Filé s bylinkovým máslem zakoupíte v prodejnách Albert, případně také v Nowacomarketu v Kralupech nad Vltavou.

Proces výroby filé Nowaco
Proces výroby filé Nowaco
Proces výroby filé Nowaco
Proces výroby filé Nowaco
Zobrazit
9 fotografií

Článek vznikl ve spolupráci se společností Nowaco.

Prohlédnout galerii
Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama