Nutella slaví 60 let novou, arašídovou příchutí. Češi se jí ale nedočkají

A co udělalo Nutellu s arašídovou příchutí odlišnou? Podle marketingového ředitele Setha Gonzaleze jí Ferrero chtělo zachovat ducha původní sladké pomazánky, aniž by se stala „dalším arašídovým máslem“. Cílem jednoduše bylo doplnit chuťový profil, ale nezkazit její identitu. V USA se novinka objeví už na jaře příštího roku. Ferrero v Texasu investuje přes 75 milionů dolarů do výrobního závodu ve Franklin Parku, kde zaručuje i desítky nových pracovních míst.

Co ale Češi? Budou mít smůlu. Dostupnost se zatím omezuje pouze na USA. Do britských regálů supermarketů míří zcela jiná novinka – Plant‑Based Nutella, tedy veganská alternativa bez mléka.