Po příjemné večeři v restauraci přijde účet – a s ním i pocit, že jste utratili víc, než jste měli v plánu. Pokud vám hlavou proběhne otázka, jestli vás podnik tak trochu nenachytal, možná nejste daleko od pravdy. New York Post upozornil na nenápadné triky, které restaurace používají, aby hosty přiměly sáhnout hlouběji do peněženky – často bez toho, aby si toho vůbec všimli.
Restaurace často využívají nenápadné, ale účinné způsoby, jak navýšit útratu svých hostů – někdy i bez jejich vědomí. Možná patříte mezi ty, kdo se běžně rozhodují rychle, ale jakmile otevřete menu, ztratíte se v přemíře možností. Není to náhoda – jde o záměrně vytvořený efekt.
„Většina lidí se rozhodne, co si objedná, za méně než 90 sekund,“ upozorňuje Fred Harrington, generální ředitel Proxy Coupons. Některé podniky, zejména ty vyšší cenové kategorie, navíc zcela vynechávají uvádění cen, případně je ukryjí na méně viditelných místech. „Žádná cena, žádný problém,“ může si tak host pomyslet – a podvědomě tak přestane brát ohled na rozpočet.
Podle odborníka na spotřebitelské chování, Dr. Jasona Buhleho z USC, jde o cílenou strategii. „Cílem restaurací je, aby zákazníci vnímali jídlo jako prioritu a cenu až na druhém místě,“ vysvětluje. A jak se toho dosahuje? „Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je uvádět jídlo jako první a cenu až jako druhou,“ dodává Buhle.
Psychologii cen využívají restaurace i jinak – například tím, že do jídelníčku zařadí extrémně drahý pokrm, jenž ostatním položkám dodá iluzi přijatelné ceny. „Říká se tomu ukotvení a je to neuvěřitelně účinné,“ říká Harrington. A co honosně znějící názvy jídel? I ty hrají roli. „Čím popisnější je název, tím větší hodnotu mu lidé přisuzují. Nejde o to, co je na talíři, ale o to, jak to zní,“ vysvětluje.
Vedle sofistikovaných názvů cílí restaurace i na naše emoce a vzpomínky. „Pečlivě formulovaný popis může téměř každému pokrmu dodat emocionální náboj, kterému je těžké odolat. Hosté, buďte opatrní – ten lákavý kousek ‚babiččina jablečného koláče‘, který se chystáte objednat, pravděpodobně už měsíce leží v průmyslové mrazničce,“ upozorňuje konzultační společnost Aaron Allen & Associates.
Psychologický nátlak se ale může odehrávat i v samotném prostoru. Třeba na pokladně, kde na vás může čekat už částečně naplněná sklenice na dýška. Jak vysvětluje tvůrkyně online obsahu Basia, obsluha do ní často sama předem vloží několik mincí, aby ve vás probudila pocit povinnosti přispět také. A nakonec – významný vliv má i hudba. „Když je v restauraci klid, pouštějí pomalejší hudbu, a když je plno, pouštějí rychlejší hudbu. Pomalé tempo vás přiměje zůstat déle. Rychlé tempo vás přiměje najíst se a odejít,“ dodává Basia.