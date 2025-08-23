Rodina v šoku: Matka si tajně domluvila asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku, urna dorazila poštou

Celý případ provází další pochybnosti. Klinika tvrdí, že od Megan obdržela dopis, v němž souhlasila s matčiným rozhodnutím. Dcera to ale rezolutně odmítá a domnívá se, že text i potvrzení z falešné e-mailové adresy si vytvořila Maureen sama. „Žádný dopis jsem nenapsala, ani jsem klinice nic nepotvrdila. Myslím, že matka to všechno zinscenovala,“ uvedla. Rodina upozorňuje, že Maureen dlouhodobě bojovala s psychickými potížemi a v minulosti už několikrát pomýšlela na sebevraždu, zejména po smrti obou svých sester. Na klinice navíc předložila zdravotní dokumentaci, o níž její bratr Philip tvrdí, že byla podvržená. Přesto zařízení vyhovělo její žádosti a za asistovanou sebevraždu žena zaplatila přibližně 13 tisíc liber (více než 380 tisíc korun).