Rodina v šoku: Matka si tajně domluvila asistovanou sebevraždu ve Švýcarsku, urna dorazila poštou

Maureen Slough
Maureen Slough
Maureen Slough
Maureen Slough
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Maureen své blízké přesvědčila, že odjíždí na dovolenou, místo toho však zamířila na švýcarskou kliniku Pegasos, kde podstoupila asistovanou sebevraždu. O její smrti se rodina dozvěděla z chladné zprávy a následně jim kurýr doručil urnu jako obyčejný balík. Teď požadují vyšetření případu, který podle nich postrádá veškerou důstojnost.

Maureen Slough své rodině oznámila, že odjíždí do Litvy na dovolenou. Ve skutečnosti však zamířila do švýcarského města Basilej, kde se rozhodla ukončit svůj život prostřednictvím asistované sebevraždy na klinice Pegasos. Jak uvedl deník The Sun, dcera Megan obdržela přes aplikaci WhatsApp zprávu. že její matka zemřela při poslechu písní Elvise Presleyho.

Dcera zůstala v šoku, protože s matkou ještě ten den telefonovala – Maureen prý působila vyrovnaně a dokonce hovořila o tom, že se vrátí domů. O pár dní později dorazila další rána: kurýr dceři Megan doručil urnu se zlatou, poškrábanou cedulkou a certifikát o kremaci. Balíček byl opatřen běžným sledovacím číslem, jako by šlo o obyčejnou zásilku. „Poštou máte dostávat dopisy, ne lidi,“ okomentovala situaci rodinná přítelkyně.

Celý případ provází další pochybnosti. Klinika tvrdí, že od Megan obdržela dopis, v němž souhlasila s matčiným rozhodnutím. Dcera to ale rezolutně odmítá a domnívá se, že text i potvrzení z falešné e-mailové adresy si vytvořila Maureen sama. „Žádný dopis jsem nenapsala, ani jsem klinice nic nepotvrdila. Myslím, že matka to všechno zinscenovala,“ uvedla. Rodina upozorňuje, že Maureen dlouhodobě bojovala s psychickými potížemi a v minulosti už několikrát pomýšlela na sebevraždu, zejména po smrti obou svých sester. Na klinice navíc předložila zdravotní dokumentaci, o níž její bratr Philip tvrdí, že byla podvržená. Přesto zařízení vyhovělo její žádosti a za asistovanou sebevraždu žena zaplatila přibližně 13 tisíc liber (více než 380 tisíc korun).

Pozůstalí nyní požadují, aby byl celý případ důkladně prošetřen. Bratr zesnulé vyzval švýcarské úřady i britské ministerstvo zahraničí, aby prověřily, zda klinika jednala v souladu se zákonem. Podle rodiny klinika Pegasos selhala zejména při ověřování pravosti dokumentů a v komunikaci s blízkými. Nejbližší příbuzní byli zcela vyřazeni z rozhodovacího procesu a způsob, jakým se o smrti Maureen dozvěděli, podle nich postrádá jakoukoli úctu a důstojnost.

Maureen Slough
Maureen Slough, osmapadesátiletá žena z Cavan, odcestovala 8. července na kliniku Pegasos, aby podstoupila asistovanou sebevraždu.
Foto: Lorraine Teevan

Zdroj: The Sun

