Ráno spěchají, odpoledne sní. Čtvrtinu nehod na přechodech způsobí děti samy

Děti v roli viníků
Zatímco většina
veřejnosti vnímá děti primárně jako oběti, realita je
složitější. V některých případech jsou to právě mladí
chodci, kteří dopravní nehodu způsobí – například nečekaným
vběhnutím do silnice, nepozorností nebo přecházením na
červenou. Podle analýzy Portálu nehod děti zaviní téměř jednu
čtvrtinu nehod na přechodech. „Nejčastějšími
viníky nehod na přechodech jsou děti ve věku 9 až 12 let.
Například devítileté děti zavinily za sledované období 144
nehod, desetileté a jedenáctileté shodně 126 případů. V těchto
věkových skupinách jde dokonce o více než 25 % všech nehod s
jejich účastí. Jde o věk, kdy jsou děti už samostatné, ale
ještě nemají plně vyvinutý odhad rizika ani odpovědnost za své
chování v provozu,“ uvádí Marková.
Podobná situace
nastává i při nehodách, kde se role obrátí – viníkem je
řidič a obětí dítě. Také v tomto případě jsou nejčastěji
účastníky nehody děti ve věku 9 až 12 let. Nejvíce zraněných
je mezi devítiletými (521 dětí), následovanými desetiletými
(513), jedenáctiletými (471) a dvanáctiletými (468).