Ráno spěchají, odpoledne sní. Čtvrtinu nehod na přechodech způsobí děti samy

Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Září s novým školním rokem přináší i zvýšený počet nehod na přechodech, kde často figurují děti. Analýza Portálu nehod ukazuje, že nejrizikovější jsou rána před vyučováním a odpoledne po jeho skončení. Přechod není zárukou bezpečí, pokud nejsou pozorní řidiči, děti ani rodiče. Cestu do školy je nutné chránit aktivně.

Podle nové analýzy Portálu nehod se v České republice od počátku roku 2010 do konce roku 2024 stalo na přechodech pro chodce nebo v jejich bezprostřední blízkosti 5 003 dopravních nehod, jejichž účastníky byly děti do 17 let v roli chodců.

Počet těchto nehod začíná výrazně růst s příchodem školního roku a kulminuje v listopadu a prosinci. Zatímco v srpnu se za uvedené období stalo 184 nehod dětí-chodců na přechodech, v září jich bylo už 483, v říjnu 527 a v listopadu 643. „Za vyšší nehodovostí dětí-chodců v listopadu stojí zhoršené světelné a povětrnostní podmínky – dny jsou kratší, stmívá se brzy, rána bývají mlhavá a počasí je často deštivé či sychravé. Děti, které jsou menší postavy a často nosí tmavé oblečení bez reflexních prvků, jsou tak pro řidiče hůře viditelné,“ komentuje datová analytička Portálu nehod Petra Marková.

Ráno spěchají, odpoledne sní

Data ukazují, že nejvíce nehod na přechodech s účastí dětí se stává v ranní špičce mezi 7. a 8. hodinou, kdy děti míří do školy. V tuto dobu došlo za posledních 15 let k nehodám 997 dětí. Druhý kritický okamžik přichází odpoledne mezi 15. a 16. hodinou (610 případů). Z hlediska dnů v týdnu jsou pochopitelně nejrizikovější pracovní dny. Ve všední dny se totiž počet nehod dětí na přechodech pohybuje za sledované období přes 900, o víkendech klesá přibližně na 200.

Více nehod mimo světla

Z celkového počtu nehod se naprostá většina – 79 % – odehrála na přechodech bez světelné signalizace. Přechody bez semaforu tak představují zásadní rizikový faktor. Zatímco na přechodech se světelnou signalizací je riziko většinou spojeno s nedodržením signálu, u neřízených přechodů je častou příčinou nepozornost řidiče nebo nečekané vstoupení dítěte do vozovky.

Na silnicích s hustým provozem bez světelné signalizace, pokud přechod není chráněn semaforem, se dítě často spoléhá na ohleduplnost řidičů. Riziko roste na víceproudých komunikacích, kde jedno auto zastaví, ale druhé v sousedním pruhu už ne. A kdy se mohou přechody změnit pro děti v past? „Rizikové jsou paradoxně ty v bezprostředním okolí škol – ráno a odpoledne se zde koncentruje velké množství dětí, často ve skupinkách. Mnozí rodiče tu zároveň zastavují ‚na blikačky‘, což omezuje výhled ostatním řidičům i dětem samotným. Přechod se tak může stát nepřehledným a nebezpečným místem, kde jediná nepozornost může mít tragické následky,“ uvedl Jan Chalas z Portálu nehod. „Příkladem rizikového přechodu v blízkosti školy je místo v Žatci na Komenského aleji. Na přechodu před Základní školou Komenského alej se podle zjištění Portálu nehod staly v letech 2020–2024 čtyři nehody dětí. Rizikovost tohoto přechodu je dána nejen blízkostí školy, ale i tím, že vede přes frekventovaný průtah Žatcem na silnici II/225,“ uvádí Petra Marková.

Nebezpečné jsou pro děti také přechody v místech s omezeným rozhledem – v zatáčkách, za horizontem nebo tam, kde je výhled zakrytý parkujícími vozidly či reklamními poutači. Řidič dítě zahlédne až na poslední chvíli, a pokud jede rychleji, než má, může být pozdě. „Takový přechod najdeme například v Novém Strašecí na ulici Palackého poblíž křižovatky s ulicemi Čsl. armády, Palackého, náměstí B. Smetany a Okružní. Přechod je umístěn poblíž zatáčky dopravně vytížené silnice přes centrum města. V letech 2020–2024 se na něm staly tři nehody dětí-chodců,“ dodal Jan Chalas z Portálu nehod.

Zvýšená pozornost je nutná také na přechodech „přes tramvajový pás. Ve městech, kde jsou koleje vedeny po komunikaci bez fyzického oddělení, hrozí srážka nejen s autem, ale i s tramvají. Dítě si často neuvědomuje, že tramvaj má jiný brzdný režim než automobil – a řidič tramvaje zase nemusí mít dostatečný rozhled přes auta čekající u přechodu.

Děti v roli viníků

Zatímco většina veřejnosti vnímá děti primárně jako oběti, realita je složitější. V některých případech jsou to právě mladí chodci, kteří dopravní nehodu způsobí – například nečekaným vběhnutím do silnice, nepozorností nebo přecházením na červenou. Podle analýzy Portálu nehod děti zaviní téměř jednu čtvrtinu nehod na přechodech. „Nejčastějšími viníky nehod na přechodech jsou děti ve věku 9 až 12 let. Například devítileté děti zavinily za sledované období 144 nehod, desetileté a jedenáctileté shodně 126 případů. V těchto věkových skupinách jde dokonce o více než 25 % všech nehod s jejich účastí. Jde o věk, kdy jsou děti už samostatné, ale ještě nemají plně vyvinutý odhad rizika ani odpovědnost za své chování v provozu,“ uvádí Marková.

Podobná situace nastává i při nehodách, kde se role obrátí – viníkem je řidič a obětí dítě. Také v tomto případě jsou nejčastěji účastníky nehody děti ve věku 9 až 12 let. Nejvíce zraněných je mezi devítiletými (521 dětí), následovanými desetiletými (513), jedenáctiletými (471) a dvanáctiletými (468).

Nejčastější příčina? Nedání přednosti

Ve více než 3 200 případech byla hlavní příčinou nehody skutečnost, že řidič nedal chodci přednost na vyznačeném přechodu. Druhou nejčastější příčinou bylo nevěnování se řízení. Naopak u nehod zaviněných samotnými dětmi obvykle dítě vstoupí nečekaně do vozovky nebo za nepříznivých podmínek. „Zvýšená pozornost rodičů i řidičů je klíčová – zejména na přelomu srpna a září. Reflexní prvky by měly být samozřejmostí, stejně jako opakované připomínání pravidel bezpečného přecházení. Města by měla věnovat větší péči vytipování rizikových přechodů, zejména v okolí škol, a investovat do jejich zabezpečení – ať už světelnou signalizací, zpomalovacími prvky, nebo přehlednější úpravou prostoru. Děti se totiž učí od nás, dospělých. A bezpečný návrat do škol je i naší odpovědností,“ uzavírá Chalas.

Zdroj: Portál nehod

