Průzkum: Češi porno milují. Muži s ním začínají v 16 letech, ženy až ve 21 letech

Muži si první porno pustí v 17 letech, ženy ve 21 letech

Většina mužů, přes 60 %, si první porno pustí ještě dříve, než dovrší 17 let. Zhruba 3 z 10 mužů dokonce první zkušenosti s pornem nasbírají do 14 let. Ženy se s pornem obvykle setkají později, čtvrtina z nich se na něj poprvé podívá až po 21. narozeninách. „Největší podíl lidí, kteří uvedli první sledování porna do věku 14 let, vykázala věková kategorie 18 až 29 let. Naopak u nejstarší generace 60 a více let nadpoloviční většina lidí začala sledovat pornografii až od svých 21 a více let. To může souviset i s tím, že je dnes vlivem internetu tento obsah mnohem snáze dostupný,“ uvádí k průzkumu Lucie Slováčková, odbornice na zdravou sexualitu.