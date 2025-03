Chat s ex je zrada, porno problém. Češi nastavují intimní hranice ve vztazích

Za hranou je chatování s ex, pětině lidí ale vadí i porno

Přes co konkrétně se tedy podle průzkumu v milostném vztahu lidé nepřenesou? Za hranicí přípustného chování nejvíce lidí, přes 60 %, považuje situaci, kdy si jejich partner posílá textové zprávy se svým či svojí ex. Pro zhruba polovinu lidí je za hranou i flirtování či to, když mají jejich partneři na sociálních sítích či v telefonu fotky svých bývalých. Přibližně pětina lidí (23 %) považuje za problém i to, když partner sleduje porno. „Celých 54 procent z této skupiny respondentů si dokonce myslí, že holdování pornografii by mělo být ve vážném vztahu zcela zakázáno,“ popisuje výsledky průzkumu Lucie Slováčková.