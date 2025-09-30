Jmenuji se Bára a dělám servírku v malé restauraci u parku. Máme tu jedno pravidlo, které nevisí na zdi: stůl u okna patří každou středu panu „Vždycky s jinou“. Jmenuje se David a je u nás VIP hostem. Z nepochopitelného důvodu máme od šéfe nařízeno aplikovat na jeho konzumaci 50% slevu. Poprvé přišel s brunetou v kostýmku, podruhé s dívkou v teniskách, další týden s elegantní blondýnou. Každý večer ale končil v duchu opakujícího se rituálu: „Prosím účet… zaplatím já,“ řekne pokaždé žena, která sedí naproti Davidovi. Po třetí večeři mě to začalo štvát. „Casanova lakomec,“ problesklo mi hlavou. A tenhle podnik ho v tom ještě podporuje.
Jednou, když další „nová“ žena sáhla po kartě, jsem neudržela jazyk za zuby. Když odešla na toaletu, přišla jsem ke stolu pana Davida a polohlasem jsem se drze zeptala: „Promiňte, nic mi do toho není, ale všimla jsem si, že dámy za vás pokaždé ochotně zaplatí. To je… záměr?“ Usmál se a naprosto klidným hlasem odpověděl: „Je. Ale není to tak, jak si myslíte.“ Problesklo mi hlavou, že to jsou první slova každého něvěrníka. „Ne dneska,“ pokračoval. „Dneska bych tím ublížil.“
Nechápala jsem to, zrudla, odnesla zbytek skleniček ze stolu a zbytek směny jsem rozhořčeně proklínala všechny muže planety.
Druhý den se prakticky hned po začátku otevírací doby otevřely dveře restaurace. David tentokrát přišel sám a beze slova na bar položil vizitku. Stálo na ní: David Konečný, Poradce pro ženy po finančním zneužívání. „Můžu vám to vysvětlit?“ zeptal se. Přikývla jsem.
„Tyhle večeře jsou cvičení. Pro ženy, které roky nesměly rozhodovat ani o rohlíku. Doma platil někdo jiný — a používal peníze jako pouta. Tady si zkouší říct: Platím já. Zkouší to poprvé nahlas a třesou se jim u toho ruce. Kdybych sáhl po peněžence, vrátím je zpátky do starého scénáře,“ vysvětluje David. „Takže… neparazitujete?“ vyhrkla jsem. „Ne,“ řekl klidně. „Ony platí svůj večer. Ten můj u stolu neřeším — to probíhá u šéfa měsíčním vyúčtování. Proto ta sleva." Přistrčil ke mně tenkou obálku. „A tady je dýško pro vás za včerejšek.“
Ještě jsem o tom všem přemítala, když se dveře rozletěly a vešla další klientka. Stála jsem zády ke vchodu a leštila sklenice, ale i přesto jsem ztuhla. Byla to moje sestra Jana. Nevšimla si mě, jen nejistě kývla na Davida a usedla ke stolu oknu. Poznala jsem ten pohled — směs studu a odhodlání. Tentokrát jsem ale byla schopná dát prostor a požádala jsem kolegu a sama zůstala za barem.
Když si řekla o účet, hlas se jí trochu zlomil. „Zaplatím já,“ řekla. Ruka se jí opravdu třásla. David se jen tiše usmál a podíval se stranou, jako by to byla ta nejobyčejnější věc na světě.
Dohnala jsem jí až na chodníku před restaurací. Nechápavě na mě zírala, ale já hned spustila: „Jani… proč jsi nic neřekla?“ Pokrčila rameny. „Protože jsem se bála, že se mi budeš smát. Že je to trapný. A přitom to byla první chvíle po dlouhé době, kdy jsem měla pocit, že držím něco ve svých rukou.“ Tiše jsme se objaly. Neměla jsem ponětí, čím si prochází a jak moc složitá situace u Jany doma je. Netušil to nikdo.
Vrátila jsem se dovnitř a omluvila se Davidovi. „Měla jsem předsudky.“ „To míváme všichni,“ řekl. „Jen prosím — ať je u tohoto stolu klid. Ne kvůli mně.“ Od té doby, kdykoliv slyším u okna: „Zaplatím já,“ nevidím lakotu ani hru. Vidím návrat k vlastnímu hlasu. A vždycky přinesu účet o chlup pomaleji, aby byl na ten krok čas.
Zdroj: Čtenářka Bára
