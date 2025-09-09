Používáte aviváž? Tak zpozorněte. Může totiž napáchat víc škody než užitku

Běžné komerční aviváže obsahují směs syntetických parfémů, barviv, konzervantů a změkčovadel, které se během praní částečně usazují na vláknech prádla. Právě tyto složky mohou být u citlivějších osob problémem – zejména u alergiků a osob s ekzémem nebo dýchacími obtížemi. To však není vše. Některé z používaných chemických látek byly zařazeny mezi potenciální alergeny nebo látky narušující hormonální systém. I když jsou v malém množství považovány za bezpečné, jejich kumulativní účinek v domácnosti není zcela zanedbatelný.