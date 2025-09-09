Ikona počasí
Používáte aviváž? Tak zpozorněte. Může totiž napáchat víc škody než užitku

Nikola Bernard

Aviváž je pro mnoho domácností automatickou součástí praní - dodává prádlu měkkost a výraznou vůni. Přesto stále více zdrojů upozorňuje, že její pravidelné používání může mít negativní dopady – na zdraví, na funkčnost textilu i na životní prostředí. Pokud máte citlivou pokožku nebo se snažíte o ekologičtější domácnost, možná je čas zvážit, zda aviváž vůbec potřebujete. Čím se dá nahradit?

Běžné komerční aviváže obsahují směs syntetických parfémů, barviv, konzervantů a změkčovadel, které se během praní částečně usazují na vláknech prádla. Právě tyto složky mohou být u citlivějších osob problémem – zejména u alergiků a osob s ekzémem nebo dýchacími obtížemi. To však není vše. Některé z používaných chemických látek byly zařazeny mezi potenciální alergeny nebo látky narušující hormonální systém. I když jsou v malém množství považovány za bezpečné, jejich kumulativní účinek v domácnosti není zcela zanedbatelný.

Praní prádla
Praní prádla

Prát na 40 °C je nesmysl. Odborníci varují, že tím škodíte nejen sobě, ale i planetě

Volný čas

Aviváž a funkčnost prádla

Změkčující složky v aviváži zajišťují hebkost prádla tím, že vytvářejí jemný film na vláknech textilu. Ten však může narušovat přirozené vlastnosti některých materiálů. Například ručníky a utěrky mohou ztrácet schopnost dobře sát vodu, sportovní a funkční oblečení může přijít o prodyšnost nebo schopnost odvádět vlhkost a u některých druhů dětského prádla může aviváž narušit speciální úpravy, jako je například nehořlavost.

Rovněž se obecně nedoporučuje používat aviváž na spodní prádlo a oblečení z jemných materiálů – třeba kvůli možnému podráždění.

Dopad na životní prostředí a náhrada

Tradiční aviváže mohou obsahovat složky, které nejsou snadno biologicky odbouratelné. Po vyprání se dostávají do odpadních vod a mohou zatěžovat čistírny i vodní ekosystémy. Ekologické organizace proto dlouhodobě doporučují omezit používání klasické drogerie a nahrazovat ji šetrnějšími alternativami, které mají nižší dopad na přírodu i zdraví. Dobrá zpráva je, že aviváž není nezbytná. Prádlo lze změkčit nebo osvěžit i jinak – často levněji a bez zbytečné chemie. 

Zázraky, které pomohou

- Bílý ocet – přidaný do přihrádky na aviváž pomáhá změkčit vodu, neutralizovat pachy a nenarušuje strukturu textilu. Při správném dávkování je šetrný i k pračce – přesto je vhodné ověřit doporučení výrobce spotřebiče.
- Jedlá soda – působí jako přírodní deodorant, pomáhá snižovat tvrdost vody i mírně změkčit prádlo.
- Přírodní vůně bez chemie – místo parfémovaných aviváží lze prádlo provonět jinak – například pár kapkami esenciálního oleje na hadříku vloženém do sušičky, nebo pomocí bylinkových sáčků ve skříni.
- Ekologické aviváže – na trhu existují šetrné varianty bez syntetických parfémů a barviv, často s certifikáty ekologické šetrnosti.

Aviváž může být příjemným doplňkem praní, ale rozhodně není nezbytná. Její používání má i stinné stránky – od možného podráždění pokožky přes snížení funkčnosti textilu až po ekologické dopady. Pokud ji používáte jen ze zvyku, může být vhodná chvíle přehodnotit své praní – a dát přednost jednodušším, zdravějším a šetrnějším alternativám.

Zdroj: Kupi, Nanolab

Všechny štítky

