Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Reklama

Prát na 40 °C je nesmysl. Odborníci varují, že tím škodíte nejen sobě, ale i planetě

Praní prádla
Praní prádlaFoto: Shutterstock
Praní prádla
Praní prádlaFoto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Teplota 40 °C, která patří mezi nejčastěji používaná nastavení českých domácností, je podle britského lékaře Xanda van Tullekena paradoxně nejméně vhodná. „Nejenže nezničí bakterie, ale ani nešetří naši peněženku,“ upozorňuje. Shodují se na tom i další experti – doporučují prát buď při nízkých teplotách, nebo naopak zvolit praní dostatečně horkou vodou.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama

Dlouho jsme si zvykali na doporučení odborníků, že prát na 60 nebo dokonce 90 stupňů není nutné, a že lepší volbou jsou nižší teploty. Češi si proto oblíbili nastavení na 40°C. Jenže podle článku v New York Post to není tak jednoduché. Moderní pračky nám umožňují vybrat si téměř libovolnou teplotu a většina lidí instinktivně volí kompromis. Nechceme riskovat ani ledovou, ani příliš horkou vodu, a proto nejčastěji skončíme u „bezpečné“ čtyřicítky.

Tělo, spodní prádlo, žena
Tělo, spodní prádlo, žena

Kalhotky si kupujte aspoň jednou ročně. Praní někdy nestačí, radí experti

Zdraví

Britský lékař a moderátor populárních pořadů o zdraví Xand van Tulleken ale upozorňuje, že právě tato volba nedává smysl. Podle něj je 40°C „příliš teplá, aby byla levná, a příliš studená, aby něco zabila.

Proč není praní na 40°C výhodné ani z hlediska čistoty, ani ekologie

Xand van Tulleken v pořadu BBC Morning Live upozornil, že nastavení pračky na 40°C „je k ničemu. Pokud je cílem zničit bakterie, podle něj je nezbytné zvolit teplotu 60°C. Naopak při běžném praní, kdy jde jen o osvěžení oblečení, radí snížit teplotu klidně na 20°C, čímž se ušetří energie i životní prostředí.

V samotném pořadu doslova uvedl: „Pokud zrovna někdo doma zvracel nebo měl střevní potíže, určitě použijte vyšší teplotu. Ale pokud jen perete tričko, které jste měli pár hodin na sobě, není důvod zbytečně ohřívat vodu na 40°C.“

Reklama

Co ukázal vědecký výzkum?

Podle studie praní při 60°C společně s pracím prostředkem výrazně snižuje množství bakterií v látkách – a to hned o několik řádů. Když se navíc oblečení po vyprání usuší v sušičce, vysoká teplota spolehlivě eliminuje i odolné druhy, například Enterococcus faecium. Naopak praní jen na 40°C, bez následného dosušení horkým vzduchem může znamenat, že mikroorganismy v tkaninách zůstanou. To představuje problém především u spodního prádla, ložního prádla nebo ručníků, které bývají často zatíženy bakteriemi fekálního původu.

Současné bio prací gely a prášky využívají enzymy, které se aktivují hlavně při nižších teplotách – optimálně kolem 20 až 30°C. Jak pro deník Sun vysvětlila specialistka na udržitelné praní Catherine Green, „bio detergenty fungují mnohem lépe při nižších teplotách.“

Stejný směr doporučují i výrobci praček a ekologické iniciativy, které radí prát na 20°C v případech, kdy není nutné prádlo dezinfikovat. Analýza organizace Energy Saving Trust ukazuje, že tímto postupem lze spotřebu energie snížit až o 62 % oproti praní při 40°C.

Proč tolik lidí zůstává věrných čtyřicítce?

Hlavním důvodem je síla zvyku, strach, že nižší teploty prádlo dostatečně nevyperou, a také reklamní tvrzení, která často podsouvají myšlenku, že „čím teplejší voda, tím čistší prádlo. Ve skutečnosti to ale neplatí univerzálně. Vyšší teploty mohou poškodit barvy nebo způsobit srážení látky. Navíc enzymy v bio prostředcích při více než 50 °C přestávají účinkovat. Výsledkem je, že lidé volí právě 40 °C, i když to není ideální. „Lidé si neuvědomují, že když si nastaví 40 °C, tak nejenže zbytečně utrácí peníze za ohřev vody, ale ani tím nezajistí hygienu,“ řekl Van Tulleken v rozhovoru pro NYPost.

Zdroj: New York Post, YouTubeThe Sunwww.cda.co.uk

Všechny štítky

Mohlo by vás zajímat

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama