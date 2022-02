Nechtějí mít děti, podstoupí vasektomii. V Česku počet mužských zákroků stoupá

Vasektomie jako jedna z mála možností mužské antikoncepce stále vzbuzuje v české společnosti vášně. To se ukázalo, když čtyřiatřicetiletý ekonom a otec jednoho dítěte Dominik Stroukal na Twitteru v polovině ledna oznámil, že se chystá podstoupit tento zákrok, někteří diskutující tuto krátkou operaci přirovnávali k léčbě "hysterie" lobotomií nebo radili, aby "ho raději včas vytáhnul".

Jiný kontinent, stejná operace, stejná sociální síť a podobné reakce. Devětadvacetiletý fotograf Phethelo Jag Fakude z Jihoafrické republiky počátkem února zveřejnil příspěvek o tom, že nemá a ani nebude chtít děti, a proto podstoupil vasektomii, kterou si již dlouho přál. Jeho tweet se stal téměř virálním. Mnoho uživatelů bylo v šoku z toho, že nechce vlastní potomky, a ptali se, jak by se mu líbilo, kdyby stejně uvažoval jeho otec. Fakude měl ze dne na den čtyřnásobek sledujících - a od té doby se označuje za "vasektomického influencera". "Kvůli dezinformacím, které se v komentářích šířily, jsem musel bránit vědecké poznání i vasektomii jako takovou," řekl později.

Nevratný zákrok se záložním řešením

Podle urologa Marka Broula, který působí v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, je vasektomie jednoduchá bezpečná metoda antikoncepce s minimem komplikací. "Pro muže, kteří jsou rozhodnutí, že nechtějí děti, a mají to vyřešené, je to ideální. Zákrok trvá 10 až 20 minut a jejich partnerky nemusí brát celý život hormonální antikoncepci," říká s tím, že v nemocnici pacient i s operací stráví hodinu, maximálně dvě.

Je podle něj však nutné mít na paměti, že navzdory dohadům na diskusních fórech i na sociálních sítích se jedná o nevratný zákrok. "Šance na reverzi je naprosto minimální. Některé kliniky tuto možnost nabízejí, já osobně ale pacienta, u kterého se to povedlo, neznám," podotýká.

Urolog Lukáš Bittner vysvětluje, že klinika Vasektomie bez skalpelu, na níž působí, rutinně provádí opětovné sešití chámovodů jako jediné pracoviště v republice, upozorňuje ale, že výsledek není stoprocentní. "Čím delší doba uplyne od vasektomie, tím menší je šance na přirozené početí," říká. Za rok či za dva od zákroku má muž asi 80procentní naději na početí, po deseti letech je to už jen okolo 50 či 60 procent.

Opětovné napojení chámovodů klinika provádí častěji u cizinců než u Čechů, protože v západních zemích je vasektomie mnohem běžnější. Za starších dat z roku 2013 vyplývá, že v Kanadě ji podstoupila až pětina mužů, ve Velké Británii asi 21 procent mužů a ve Spojených státech 12 procent mužů v produktivním věku. "Z Čechů jsme obnovovali kontinuitu chámovodů asi u sedmi lidí," říká Bittner.

Váhající muž se však může pojistit také tím, že si nechá spermie před zákrokem zmrazit, ačkoliv této možnosti podle Bittnera využívá minimum pacientů. "Nicméně spermie se ve varlatech i po vasektomii stále tvoří, takže jsme schopni je chirurgicky odsát. Šance, že je získáme, je více než 95 procent. Pár ale následně musí podstoupit umělé oplodnění," popisuje lékař možnosti. "Jako záložní varianta to však není špatné," míní.

Po hormonální antikoncepci je řada na mužích

Podle obou lékařů zájem o zákrok roste. Bittner odhaduje, že pacientů každý rok přibývá o 20 až 30 procent. Přičítá to zejména lepší informovanosti a destigmatizaci této formy antikoncepce. "Dříve si to lidé pletli s kastrací, s odstraněním celých varlat. Ještě dnes se setkávám s tím, že když jdou pacienti na vasektomii, maminky nebo babičky je odrazují kvůli tomu, že jim narostou ženská prsa, přestanou mít zájem o sex a podobně. Jedná se přitom o zneprůchodnění chámovodů a hormonální produkce muže dál běžně pokračuje," vysvětluje.

To, že o vasektomii stále přetrvávají některé mýty, může být způsobeno i tím, že je v Česku dostupná teprve deset let. Do té doby mohl muž podstoupit sterilizaci jen v případě, že nemohla být provedena jeho partnerce, což posuzovala sterilizační komise. "Zasedal jsem v ní mnohokrát, musel se k tomu vyjádřit gynekolog i psychiatr, každá nemocnice musela mít sterilizační komisi a právníka. Většinou to nakonec zařízli s tím, že to nemá oporu ve vyhlášce, že muž není žena," popisuje Bittner.

Za rostoucím zájmem mužů o přerušení chámovodů podle něj stojí také tlak žen i vliv poučených gynekologů. "Ženy pak přemýšlejí o tom, že už si nepřejí brát hormonální preparáty či si nechat zavést tělísko. Často ani muži nechtějí, aby jejich žena, která už brala antikoncepci deset dvacet let, ji musela užívat i nadále. Pokud mají děti vyřešené, tak je řada na nich, to je logické," míní lékař.

Oba urologové se shodují, že vasektomie je v tuzemsku spíše záležitostí starších mužů nad 40 let, kteří již mají děti. Podle urologa a sexuologa Marka Broul do nejčastějších profilů mužů, podstupující přerušení chámovodů, patří i rozvedení padesátníci, kteří udržují několik vztahů najednou, zákrok podstupují kvůli tomu, aby se zbytečně nedostali do problémů.

Podle Bittnera ukazují také celosvětová data, že nejspokojenější jsou po zákroku právě ti, kteří mají stabilní partnerku a počet dětí, který si přáli. "Ale pokud je ten počet nula, tak na to samozřejmě ze zákona mají právo všichni starší 21 let," říká.

S mladými muži se snaží zákrok vždy pečlivě prodiskutovat. "Jsou tací, kteří se chtějí věnovat kariéře, sportu nebo nechtějí zatěžovat planetu dalšími potomky. Je vhodné, když mají partnerku, která s jejich rozhodnutím souzní. Říkáme jim vždy, že se vystavují riziku, že potkají bohyni svých snů, která bude chtít aspoň tři miminka, a oni pak budou v problémech," podotýká.

Mužská plodnost v rukou státu?

Vasektomie se v poslední době stává nejen výsostně soukromou záležitostí, ale i nástrojem politického boje. Poté, co došlo v americkém státě Texas téměř k absolutnímu zákazu potratů a podobné tendence panují v několika dalších státech, navrhl demokratický poslanec Chris Rabb jako protiváhu parodický zákon, podle nějž musí muži, kterým se narodilo třetí dítě nebo dosáhli 40. roku života, podstoupit vasektomii. V době, kdy země perzekuuje nechtěně těhotné, tak navrhuje potrestat i druhou stranu, která rovněž zanedbala ochranu při pohlavním styku.

Poslanec Raab, který má dvě děti a sám podstoupil vasektomii v roce 2008, chtěl prý poukázat na dvojí standardy v oblasti reprodukčního zdraví. Zatímco on své rozhodnutí musel probrat pouze s manželkou a urologem, ženám do rozhodnutí, zda mít děti a kolik, zasahuje legislativa.

Američtí lékaři v čele s Dougem Steinem, zakladatelem Světového dne vasektomie, který připadá na sedmého listopadu, se však snaží šířit povědomí o proceduře hlavně pozitivně. Jako projev lásky, napsal deník The Washington Post.

Uroložka Koushik Shawová tvrdí, že od zpřísnění potratových zákonů v Texasu se jí zvýšil počet pacientů asi o 15 procent. "Říkají: Jsem tady vlastně proto, že změna zákona nám výrazně zasahuje do plánování rodiny," popsala.

Vasektomie Vasektomie je asi dvacetiminutový chirurgický zákrok, který se provádí na šourku v lokální anestezii. Dochází při něm k přerušení chámovodu, a tím i znemožnění toku spermií při ejakulaci.

Spermie se dál tvoří, proto u muže nedochází k hormonálním změnám. Spermie se však ve varlatech nehromadí, postupně se rozkládají a vstřebávají.

Před vasektomií je možné si nechat spermie zamrazit, případně po provedení vasektomie nechat odebrat. Je možné si také nechat chámovody znovu spojit, tato metoda však není stoprocentní a s přibývajícím časem od provedení operace její úspěšnost výrazně klesá.

O zákroku se proto s pacientem hovoří jako o nevratném a s bezdětnými muži jej lékaři pečlivě diskutují.

Muž není neplodný ihned po zákroku, s odstupem je nutné provést ještě dva spermiogramy, které potvrdí úspěšnost zákroku.

Politickou strategií se vasektomie stala také v Číně. Poté, co se země kvůli populačnímu poklesu odvrátila od politiky jednoho dítěte, začala mužům vasektomii odepírat. Zákrok není vládou zatím oficiálně zakázaný, ale ani oficiálně schvalovaný, a tak se mu většina veřejných nemocnic vyhýbá. Nejen provedení vasektomie, ale i podvázání vejcovodů nebo potrat musí být nyní schválen okresní samosprávou. Podle oficiálních dat se počet provedených vasektomií v Číně mezi lety 2015 a 2019 dramaticky snížil - z téměř 150 tisíc ročně na necelých pět.

"Mužské pilulky" zatím nejsou ve hře

Antikoncepce leží stále zejména na bedrech žen, které mají celou řadu možností, jak zabránit početí. Muži mají oproti tomu na výběr jen kondom nebo právě vasektomii. Americká lékařka Sarah Millerová, která vasektomii provádí, se domnívá, že tento stav vyplývá z přesvědčení, že ochrana před početím je záležitostí ženy, že se v tomto nedá mužům věřit a že by ani neměli zájem. Proto podle ní nebyl vývoji mužské antikoncepce věnován dostatečný zájem ani finance.

Urolog Bittner však tvrdí, že vyvinout mužskou antikoncepci je zkrátka složitější. "Mužská plodnost je jiná než ženská a hůře se reguluje, takže možností je minimum. Vývoj hormonální antikoncepce pro muže trvá již snad dvacet nebo třicet let a stále nebylo schváleno nic, co by bylo dobře účinné a mělo málo nežádoucích účinků," říká. Informace o vývoji "mužské pilulky", které se čas od času objevují v médiích, označuje za výkřiky. "Když si to člověk přečte, zjistí, že se jednalo o 50 mužů v Číně nebo v Americe, u kterých to fungovalo, ale neposunulo se to do schvalovacího procesu. Nevypadá to, že by v nejbližší době byly nějaké preparáty na potlačení mužské plodnosti na trhu," uzavírá.

