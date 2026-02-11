Modelingu se česká rodačka Paulína Pořízková věnovala už od školních let. V patnácti letech rozjela úspěšnou kariéru a odcestovala sama do Paříže. Tam ji ubytovala šéfka modelingové agentury, která ji zastupovala. Na schůzky s možnými klienty ale vyrážela pubertální holčina, která neuměla jazyk, sama. A rozhodně ne každé z takových setkání bylo profesionální.
„Muži ve špinavých bytech po mně chtěli fotky nahoře bez,“ popisuje Pořízková sexuální obtěžování
Modelka českého původu Paulína Pořízková patří k nejslavnějším tvářím své branže. Nyní se rozhodla promluvit o tom, čemu musela jako patnáctiletá dívka čelit. Až o mnoho let později jí došlo, o co vlastně šlo.
„Každý den jsem byla posílána na čtyři až deset takzvaných schůzek – »jdi a oni se podívají« – po celém městě a úplně sama, aniž bych znala jazyk,“ rozvyprávěla se modelingová ikona na svém profilu na Instagramu. „Někde mě ale čekali muži ve středním věku ve špinavých bytech, kteří si prostě chtěli udělat fotky. Ideálně nahoře bez,“ zavzpomínala na nepříjemné zážitky, kterým musela čelit.
„A nespočítám už chlapy, kteří mi přišli otevřít v rozevřených županech v jejich hotelových pokojích či bytech. A ani ty, co mě zvali na večírky, nákupy, jachty a do jejich vil v tropech. Brala jsem to jako samozřejmost, že mým úkolem je svléknout se, obléknout se a taktně odrazovat nadržené muže tak, abych nepřišla o práci,“ popsala to, jak to v prostředí modelingu běžně chodilo. Že šlo o sexuální obtěžování, jí prý došlo až o mnoho let později, v době, kdy sledovala talkshow Oprah Winfrey. „Já to do té doby brala jako komplimenty!“ přiznává Pořízková.
Pořízkovou k jejímu prohlášení přimělo mimo jiné i zveřejnění tzv. Epstein files, tedy dokumentů ohledně amerického podnikatele obviněného z obchodování s lidmi a pedofilie. Dle svých slov chápe, proč se predátoři tak rádi zaměřují na děti. „Když vezmete dítě a postavíte ho do jakékoli situace, přizpůsobí se. Pokud mu dospělý řekne, že to takhle má být, dítě nebude protestovat. A to z něj dělá nejsnadnější cíl,“ popisuje smutnou realitu modelka.