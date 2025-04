Kraslici dokáže Moravanka vykouzlit i z pštrosího vejce. V malíku má stovky vzorů

Miloslava Gregorová maluje kraslice 20 let a přála by si tuto tradici předat budoucí generaci. Rodačka z Nového Města na Moravě začala malovat jako dítě u babičky a dědečka. Její tvorbu i sbírku pohlednic do 7. dubna vystavuje Městské muzeum a galerie v Poličce na Svitavsku.