Temné fotky z počátků psychiatrie. Trhání zubů, lobotomie nebo rozžhavený pohrabáč

Temné fotky z počátků psychiatrie
Foto: Aktuálně.cz / National Museum of Health and Medicine / Public domain / Fair use
Temné fotky z počátků psychiatrie
Temné fotky z počátků psychiatrieFoto: Aktuálně.cz / National Museum of Health and Medicine / Public domain / Fair use
Dan Poláček

Péče o lidi trpící duševní poruchou prodělala nejen během 20. století obrovskou proměnu. Zatímco dříve je veřejnost nebrala jako pacienty, ale coby přítěž, kterou je třeba zavřít za vysoké zdi ústavů, už v 19. století se začala jejich léčba měnit k lepšímu.

Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách

Starověký lékař Claudius Galén například věřil, že většina nemocí pocházela z narušené rovnováhy různých látek v těle, patřil mezi velké zastánce takzvaného pouštění žilou. Některé procedury jako terapie děsem, lobotomie nebo trhání zubů dnes patří na seznam těžko uvěřitelných kuriozit. Podívejte se v galerii, kdo se zasloužil o to, že je dnes péče o pacienty s duševní nemocí humánní, a jaké metody už naštěstí odvál čas.

Exorcismus

V dávných dobách mělo okolí psychicky nemocného za to, že za jeho problémy může sám ďábel, na řadu přišlo vymítání zlých sil služebníkem Páně.

Meister von San Severino, um 1480/82. “Exorzismus einer Besessenen”. Tempera auf Holz, 44 × 51 cm. Inv. Nr. 78. Florenz, Museo Horne.,Image: 147931818, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no, Credit line: Profimedia
Foto: Profimedia
