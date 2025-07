Drink spiking je noční můrou rodičů. "Omámit může i barman," říká komisařka Janíková

Oběť si často nepamatuje, co se dělo, a může být snadno zmanipulovaná nebo zneužitá, aniž by si to v danou chvíli uvědomila. „Probudíte se s tím, že cítíte, že proběhl sexuální akt, máte vedle sebe v posteli doma toho člověka, nebo hůř, vzbudíte se na cizím pokoji. Pak vám začne docházet, že se posledních pár hodin dělo něco, co nedokážete definovat,“ říká Terezie Janíková.