Dát si odpoledního šlofíka – ano, nebo ne? Většina Čechů je rozhodně pro

Dát si šlofíka nemusí být pro každého

Benefity, které odpolední šlofík poskytuje, si někdy dopřává 68 % Čechů, což nás v Evropě řadí na jedny z nejvyšších příček. Naopak nejméně často přiznávají odpolední spánek lidé v Portugalsku (48 %) a v Nizozemsku (49 %). Nejvíce si naopak chodí zdřímnout lidé v Chorvatsku (77 %). Co se týká četnosti odpoledních šlofíků, 31 % Čechů přiznává, že si ho dopřeje tak jednou až dvakrát do měsíce, více než pětina lidí dvakrát do týdne a jen 6 % Čechů přiznává, že si jde odpoledne lehnout každý den. Nejčastěji jsou to lidé ve věku nad 65 let.