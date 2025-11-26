Nela je jedinou dcerou herečky a moderátorky Adély Gondíkové. Narodila se v manželství s hudebníkem Ondřejem Brouskem, který pochází ze slavného hereckého rodu. Manželství Adély a o osm let mladšího Ondřeje však nevyšlo. Šest let po svatbě se Ondřej zakoukal do herečky Anny Remkové, dcery jediného československého kosmonauta Vladimíra Remka, a rodinu opustil. Adéla tehdy nevěru a odchod manžela nesla velmi těžce a rozvod se táhl dlouho.
Jak žije dcera Gondíkové a Brouska: Nela našla svůj směr, zvířata vystřídalo umění
Narodit se slavným rodičům může být darem i výzvou. Dcera herečky Adély Gondíkové a hudebníka Ondřeje Brouska vyrůstala v kulisách showbyznysu, ale nakonec se vydala vlastní cestou. Vystudovala zemědělskou školu, než nečekaně změnila profesní směr. Kdo je a s kým dnes žije autentická Nela Brousková?
Nela je jedinou dcerou herečky a moderátorky Adély Gondíkové. Narodila se v manželství s hudebníkem Ondřejem Brouskem, který pochází ze slavného hereckého rodu. Manželství Adély a o osm let mladšího Ondřeje však nevyšlo. Šest let po svatbě se Ondřej zakoukal do herečky Anny Remkové, dcery jediného československého kosmonauta Vladimíra Remka, a rodinu opustil. Adéla tehdy nevěru a odchod manžela nesla velmi těžce a rozvod se táhl dlouho.
Mámu držela nad vodou
Byla to právě Nela, kdo tehdy zklamanou Gondíkovou psychicky podporoval. „Rozvod nebyl jednoduchý, ale Nelinka byla v těžkých chvílích opravdu oporou. Stála při mně, i když sama byla dítětem,“ svěřila se Gondíková. Brousek později pořídil Nele další sourozence a i přes rodinné změny se jim podařilo udržet fungující rodinnou symbiózu a blízký vztah s oběma rodiči.
Introvertní povaha a empatie
Na rozdíl od mnoha dětí slavných rodičů se Nela vyhýbá přehnané medializaci. Do společnosti plné kamer a fotografů zavítá jen zřídka. „Je spíše takový introvert,“ popisuje svou dceru máma Adéla Gondíková. Více než divadlo a světla reflektorů ji od dětství fascinují zvířata. Původně s nimi dokonce plánovala spojit i svou profesní dráhu a vystudovala střední zemědělskou školu v Benešově. „Nelinka je zvířecí maminka, a proto se rozhodla studovat obor, který jí umožní se o zvířata starat,“ svěřila Adéla. Hereckou dráhu by jí navzdory rodinné tradici ani nedoporučovala. „Pokud by se jednou rozhodla věnovat herecké profesi, asi bych jí to i tvrdě vymlouvala,“ přiznala zcela otevřeně.
Od zvířat k designu
Po úspěšném dokončení střední školy však Nela svou budoucnost nasměrovala úplně jiným směrem – dnes se věnuje studiu bytového designu. „Maluje a vytváří různé věci, třeba 3D modely, nebo na počítači, ona je opravdu velmi nadaná,“ chválí ji máma. Zvířata ale zůstávají její vášní. „Stále k nim inklinuje, má je ráda a orientuje se v nich díky tomu, že to všechno vystudovala,“ dodává pyšně Adéla.
Vlastní cesta a umělecké vlohy
A i když nikdo přesně netuší, co život přinese, momentálně se zdá, že dcera dvou slavných extrovertů nepůjde v jejich šlépějích. Sama Nela přiznala, že ji sužuje velká tréma. Jít vlastní cestou ale rozhodně neznamená, že by nepodědila umělecké vlohy po rodičích. Dokáže hrát hned na několik hudebních nástrojů – kytaru, piáno i ukulele.
Neshody s mámou
Adéle se podařilo vybudovat s dcerou přátelský vztah a rády spolu podnikají různé aktivity. „Chodíme spolu na premiéry, sdílíme společné zájmy a já mám pocit, že jsme kamarádky,“ říká. V jednom se ale neshodnou: „Dcera sice miluje horory, kam mě většinou nedostane, ale jinak spolu chodíme na všechny zásadní velkofilmy, které se hrají.“ Dnes je z Nely mladá slečna, osamostatnila se, žije se svým přítelem, a dokonce už má i vlastní domácnost.