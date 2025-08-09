Nemůžete si už nechat pejska nebo kočičku? Nezoufejte! Pomozte jim najít nový start

Pořízení mazlíčka je vždy zásadní rozhodnutí. Zvířátko je na svých lidech zcela závislé a jde o finanční i časový závazek, který často trvá i více než 10 let. I když si vše dobře promyslíte, může se stát, že se objeví situace, kdy už se o svého čtyřnohého kamaráda nemůžete dál starat. Takové rozhodnutí je vždy těžké, ale pokud je nezbytné, je důležité udělat vše pro to, aby váš mazlíček našel nový, dobrý domov. Jak mu v tom pomoci?
1. Ideál: zkuste rodinu a známé
Nejlepší je, pokud si mazlíčka může vzít někdo z rodiny nebo přátel. Tito lidé už mají s vaším zvířátkem nějaký vztah, takže změna domova je pro něj snazší. Navíc vy víte, komu svého mazlíčka svěříte. Pokud je to jen dočasná péče, můžete se s nimi dohodnout, že se o něj postarají třeba jen na čas, než vyřešíte své problémy. Můžete také nabídnout finanční podporu.
2. Sociální sítě a inzertní portály – tady opatrně
Pokud rodina nebo přátelé nemohou pomoci, zkuste oslovit širší veřejnost na sociálních sítích nebo inzertních stránkách (většinou zdarma). V inzerátu však buďte maximálně upřímní — popište zdravotní stav, povahu, potřeby zvířete a také, zda je očkované, kastrované a čipované.
Pokud není kastrované, doporučujeme to před předáním vyřídit, aby se zabránilo množení v nevhodných podmínkách. Množitelé se totiž často umí velmi dobře přetvařovat a přesvědčit vás, že vaše zvíře jde do milující rodiny, i když tomu tak není.
Nezapomeňte přiložit kvalitní fotografie a sdílet příspěvek veřejně. V inzerátu také uveďte, že budete chtít uzavřít adopční smlouvu a zájemce pečlivě prověřte podle podmínek u nich doma (například zda kočka, která ráda klid, nebude v domácnosti s více zvířaty, nebo zda je pes zvyklý na další zvířata).
Inzertní weby, kde můžete zveřejnit nabídku:
3. Adopční smlouva chrání zvířátko i vás
Podpis adopční smlouvy chrání vás i vašeho mazlíčka, i když ho darujete zdarma. Do smlouvy zapište informace o očkování, kastraci a čipování a také podmínky péče — například že nový majitel zajistí vhodné životní podmínky, kvalitní stravu a veterinární péči. Vzor smlouvy najdete například tady. Doporučujeme se také domluvit na možnosti kontroly, že po předání se vše vyvíjí dobře.
4. Čipování a registrace
Před předáním zvířátka by mělo být ideálně očkované, kastrované a čipované. Čipování je povinné u psů, u koček výrazně zvyšuje šanci na návrat, pokud se ztratí. Zkontrolujte, že je čip zaregistrovaný v některé z databází (například www.narodniregistr.cz, www.backhome.cz) a ideálně přepište kontaktní údaje na nového majitele.
5. Útulek nebo spolek: poslední možnost
Pokud se vám nepodaří najít nový domov sami, obraťte se na útulek nebo spolek. Pamatujte ale, že tyto organizace mají omezené kapacity a často jsou přeplněné, proto je vhodné se předem domluvit. Když přivezete zvíře bez předchozí domluvy, nemusí být přijato. Předávejte s sebou očkovací průkaz a podrobné informace o zdravotním stavu a povaze zvířete — to pomůže, aby mu mohli poskytnout co nejlepší péči a rychleji najít vhodný domov. Pokud můžete, nabídněte i nějaký finanční příspěvek na péči.
Nikdy zvíře nevypouštějte ani neuvazujte na veřejném místě!
Určitě není správné zvíře jen tak vypustit ven nebo ho uvázat na veřejném místě s nadějí, že si ho někdo vezme. Nejenže to není správné z hlediska morálky, ale navíc si tím zaděláváte i na problémy se zákonem.
„Opuštění zvířete je nezákonné, dokonce je to považované za týrání,“ upozorňuje Renata Kristková, vedoucí útulku Pet Heroes Lanškroun. „A to i když je zvíře ponechané přímo před útulkem, protože i tam se mu může něco stát, než se o něm pracovníci útulku dozvědí.“
I na zvířátko má tato životní změna silné dopady, proto se mu snažte situaci co nejvíc ulehčit. „V životě se může přihodit ledacos, ale to, jak se člověk zachová, když už si nemůže mazlíčka nechat, má dopad na živou bytost. Zodpovědný majitel by měl v takovém případě udělat maximum pro to, aby mělo zvíře co největší šanci najít co nejdříve nový vhodný domov. V tom pomůže právě i to, když o něm zájemci nebo spolky a útulky vědí co nejvíce, místo aby sami zjišťovali, co je pro jeho štěstí potřeba,“ uzavírá Kristková.