Od egyptské bohyně po influencerku. Kočky jsou ikony elegance, klidu a osobního stylu

Máte doma kočku? V tom případě byste měla mít dnešek zapsán do diáře, slavíme totiž Mezinárodní den koček. Ať už máte doma hebkou mazlivku, nebo svéhlavou kočičí královnu, právě tento den je ideální příležitostí, jak jí projevit extra dávku lásky, pozornosti a klidně i nějaký ten mls navíc. Ale nejen to. Je to i šance zamyslet se, čím pro nás kočky vlastně jsou.
Tvor, který nás (ne)potřebuje - a přesto nás miluje
Kočky si svět nepodmanily štěkotem, ale předením. Vkradly se do našich domovů potichu, s grácií a už zůstaly. Nepatří mezi mazlíčky, které by se daly jednoduše ochočit. Každá má svůj styl, náladu i pravidla. A právě to je dělá tak výjimečnými.
Ten, kdo si získá kočičí důvěru, ví, jak silné pouto může vzniknout. Kočka vás nebude pronásledovat, nebude skákat nadšením, když se vrátíte domů – ale když se rozhodne k vám přijít a zavrtat se do vaší náruče, víte, že to myslí vážně. A to je láska jiného druhu. Tiché porozumění, respekt a přítomnost bez očekávání.
Kočky kráčí po boku lidstva už přes 9000 let. Ve starověkém Egyptě byly uctívány jako božstva. Ve středověku jim to lidstvo poněkud zavařilo, když je spojovalo s čarodějnictvím. Dnes? Jsou nejen součástí našich domácností, ale i instagramových profilů a feedů. A právem.
Kočka není jen „zvíře do bytu“ – je to styl života. Symbol elegance, klidu a osobní svobody. A taky expertka na čas pro sebe. Učí nás být víc v přítomném okamžiku, zpomalit, natáhnout se na sluníčko a nemít výčitky. Není divu, že se kočky staly inspirací pro nejednu motivační knihu.
Kočka jako terapie? Předení léčí – doslova!
To, že nám kočky zlepšují náladu, není žádné esoterické klišé. Studie ukazují, že jejich předení má doslova terapeutické účinky. Frekvence kolem 25 Hz pomáhá nejen snižovat stres a úzkost, ale také může podpořit hojení kostí a tkání.
Takže když vám kočka sedí na klíně, mhouří oči a spokojeně přede, neděje se jen roztomilá scéna. Ona vás ve skutečnosti léčí – po svém, nenápadně, ale efektivně.
Jak tenhle den oslavit?
- Své kočičce můžete dopřát nový pelíšek, hračku nebo pochoutku, pokud vám to finance dovolí. Je ale obecně známý paradox, že je víc než samotný dáreček potěší spíš krabice, ve které přišel, nebo tkanička z vašich bot.
- Věnujte jí víc času – ať už mazlením, hrou nebo společnou siestou. Kočička to ocení.
- Pokud kočku nemáte, můžete podpořit některý z útulků či spolků, které se o opuštěné kočky starají.
Ať už se vaše kočka jmenuje Micka, Sněhurka, Loki nebo Máňa, zaslouží si 8. srpna trochu extra péče. A vy? Zasloužíte si chvíli klidu – ideálně s kočkou na klíně.