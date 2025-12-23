Přeskočit na obsah
23. 12.
7 míst, kam vánoční stromek nepatří: jestli ho na jednom z nich máte, ihned ho přesuňte

Když stromeček postavíte na špatné místo, může narušit domácí pohodu, přidat napětí do vztahů a vytvořit pocit neklidu. Kde by stromek rozhodně stát neměl, a který kout domova je naopak považovaný za nejpříznivější?
Když stromeček postavíte na špatné místo, může narušit domácí pohodu, přidat napětí do vztahů a vytvořit pocit neklidu. Kde by stromek rozhodně stát neměl, a který kout domova je naopak považovaný za nejpříznivější?
Jana Harmáčková
Vánoční stromek je krásný symbol svátků, ale ve feng-šuej je zároveň silným „aktivátorem“ energie v bytě. Když ho postavíte na špatné místo, může podle této filozofie narušit domácí pohodu, přidat napětí do vztahů a vytvořit pocit neklidu. Kde by stromek rozhodně stát neměl, a který kout domova je naopak považovaný za nejpříznivější?

Kam vlastně postavit vánoční stromeček, aby doma nepůsobil jako krásná dekorace „za cenu nervozity, únavy nebo pocitu, že se vám nic nedaří dotáhnout? Podle feng-šuej může umístění stromku překvapivě ovlivnit atmosféru v bytě – a někdy i to, jak se vám doma spí, jak spolu vycházíte nebo jak snadno se vám „rozjíždí“ nové věci. Konec roku je navíc období, kdy se uzavírají staré kapitoly a zároveň se připravuje prostor pro nový cyklus, takže symboly spojené se svátky mají v interiéru ještě výraznější sílu.

Zdobení vánočního stromečku může odhalit závažná onemocnění.
Zdobení vánočního stromečku může odhalit závažná onemocnění.

Zdobení vánočního stromku může odhalit víc, než čekáte. Tyto nenápadné potíže nepodceňujte

Zdraví

Feng-šuej vychází z myšlenky, že energie čchi není něco, co se v místnosti prostě „vyskytuje. Je to proud – pohybuje se, reaguje na překážky, zrychluje, zpomaluje, někde se rozlévá a jinde naopak uniká. A právě vánoční stromeček je z pohledu feng-šuej velmi aktivní prvek: je živý, rozvětvený, často osvětlený, plný třpytu a barev. To všechno patří k jangové energii, která prostor probouzí, rozhýbává a zesiluje. Jenže stejné „nakopnutí“ může být v nevhodné části bytu spíš zdrojem nerovnováhy – projevit se to může vnitřním napětím, podrážděností, únavou nebo pocitem neklidu v místnosti, kde byste naopak chtěli pohodu.

Mnoho lidí při výběru místa řeší hlavně estetiku: aby stromeček vypadal dobře na fotkách, aby byl vidět z gauče nebo aby „někam vešel. Feng-šuej ale upozorňuje, že strom by neměl být jen hezký, měl by také respektovat přirozený tok energie v bytě.

Na místa, kam stromeček raději nedávat, se podívejte do naší galerie.

K topení, krbu nebo kamnům

Z praktického hlediska je to riziko požáru (teplo strom vysušuje), ale feng-šuej k tomu přidává i symboliku: zdroje tepla představují silný element ohně, který „přepaluje element dřeva. V překladu do běžného života to může znamenat více podrážděnosti, rychlejší ztrátu energie a častější třenice.

Vánoční stromeček u krbu nebo topení není vhodným místem
Vánoční stromeček u krbu nebo topení není vhodným místemFoto: Shutterstock
Zdroj: City Magazine

