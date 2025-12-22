Přeskočit na obsah
22. 12. Šimon
Takové Vánoce mají celebrity doma: Luxus, minimalismus i pohádková výzdoba

Michaela Ochotská, moderátorka
Michaela OchotskáFoto: Zezulka Tomáš
Michaela Ochotská, moderátorka
Michaela OchotskáFoto: Zezulka Tomáš
Kateřina Potyšová
Kateřina Potyšová

Vánoce jsou za dveřmi a slavné tváře se stejně jako ostatní pustily do zdobení svých domovů. Na sociálních sítích se tak objevily fotografie vánočních stromků, které ukazují nejen smysl pro styl, ale i osobnost jejich majitelů. Od luxusních aranží po jednoduchou klasiku.

Sváteční atmosféra už dorazila i k českým celebritám. Ty se na sociálních sítích pochlubily svými vánočními stromky – někdo vsadil na eleganci a dokonalou souhru barev, jiný na tradici nebo hravou výzdobu. Prohlédněte si galerii a nechte se inspirovat.

Anna K.

