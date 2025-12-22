Sváteční atmosféra už dorazila i k českým celebritám. Ty se na sociálních sítích pochlubily svými vánočními stromky – někdo vsadil na eleganci a dokonalou souhru barev, jiný na tradici nebo hravou výzdobu. Prohlédněte si galerii a nechte se inspirovat.
Takové Vánoce mají celebrity doma: Luxus, minimalismus i pohádková výzdoba
Vánoce jsou za dveřmi a slavné tváře se stejně jako ostatní pustily do zdobení svých domovů. Na sociálních sítích se tak objevily fotografie vánočních stromků, které ukazují nejen smysl pro styl, ale i osobnost jejich majitelů. Od luxusních aranží po jednoduchou klasiku.
Přidejte si obsah webu Žena.cz do oblíbených na Google zprávách
Reklama
Anna K.
Anna K.
Iva Kubelková
Natálie Kočendová
Reklama
Lucie Benešová
Nikol Švantnerová
Barbora Mottlová
Reklama
Mahulena Bočanová
Markéta Konvičková
Štefan Margita
Reklama
Marek Ztracený
Petra Vojtková
Honza Musil
Reklama
Michaela Salák
Erika Eliášová
Eva Perkausová
Reklama
Mariana Prachařová
Lela Vémola
David Limberský
Reklama
Veronika Arichteva
Gabriela Lašková
Michaela Tomešová
Reklama
Olga Menzelová
Alice Bendová
Monika Marešová
Reklama
Michaela Ochotská
Všechny štítky
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama