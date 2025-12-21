Přeskočit na obsah
21. 12. Natálie
Zdobení vánočního stromku může odhalit víc, než čekáte. Tyto nenápadné potíže nepodceňujte

Zdobení vánočního stromečku může odhalit závažná onemocnění.
Foto: Shutterstock
Zdobení vánočního stromečku může odhalit závažná onemocnění.
Zdobení vánočního stromečku může odhalit závažná onemocnění.Foto: Shutterstock
Jana Harmáčková
Jana Harmáčková

Bolest zad při zavěšování ozdob, zadýchání při zvedání krabic nebo neobvyklá únava při obyčejném pohybu. Vánoční přípravy mohou nenápadně odhalit zdravotní potíže, které během roku přehlížíme. Odborníci upozorňují, že právě v těchto chvílích si někteří lidé poprvé všimnou varovných signálů vážnějších onemocnění. Neznamená to hned diagnózu, ale rozhodně ani něco, co by se mělo ignorovat.

Zdobení vánočního stromku patří k nejmilejším okamžikům adventu. Světýlka, ozdoby, vůně jehličí a koledy v pozadí – pro většinu z nás je to radostný rituál. Pokud si ale všimnete, že vás při této běžné činnosti zaskočí potíže, které dříve nepřicházely, může to být signál, že tělo volá o pozornost. Odborníci upozorňují, že některé nenápadné obtíže – od dušnosti až po neobvyklou únavu – není dobré dlouhodobě přehlížet.

„Pokud zaznamenáte změnu zdravotního stavu, která je pro vás nezvyklá nebo dlouho neodeznívá, obraťte se co nejdříve na svého praktického lékaře. Lékař je tu od toho, aby vám pomohl, a chce slyšet o jakýchkoli obavách,“ říká Dr. Julie Sharp, vedoucí oddělení zdraví a práce s pacienty v organizaci Cancer Research UK. Níže přinášíme přehled šesti příznaků, kterých si můžete všimnout právě při vánočních přípravách – a které byste neměli brát na lehkou váhu.

1. Závratě

Lehká motanice hlavy se může objevit z únavy nebo při rychlém vstávání, a většinou není důvod k panice. Pokud se ale závratě opakují několik dní po sobě nebo máte pocit ztráty rovnováhy, je na místě poradit se s lékařem. Ve vzácných případech mohou být závratě spojeny s onemocněním krve nebo mozku.

2. Dušnost

Zadýchat se při vynášení krabic s ozdobami je normální. Pokud se však začnete zadýchávat při činnostech, které vám dříve nedělaly problém, nebo máte pocit, že se vám hůře dýchá, je vhodné situaci řešit. Dušnost patří mezi časté příznaky rakoviny plic nebo onemocnění, které se do plic rozšířilo z jiné části těla . Při náhlých a výrazných potížích je nutné vyhledat akutní pomoc.

Pokud se závratě opakují několik dní po sobě nebo máte pocit ztráty rovnováhy, je na místě poradit se s lékařem.
Pokud se závratě opakují několik dní po sobě nebo máte pocit ztráty rovnováhy, je na místě poradit se s lékařem.
Foto: Shutterstock

3. Nevysvětlitelné bolesti

Bolest ramene, hrudníku nebo zad si snadno vysvětlíme zdobením stromku či natahováním se pro špičku. Pokud ale bolest nemá zjevnou příčinu, přetrvává nebo se zhoršuje, je vhodné absolvovat zdravotní vyšetření. Dlouhodobé bolesti mohou být jedním z varovných signálů vážnějších onemocnění.

4. Chrapot nebo změna hlasu

Zpívání koled nebo vánočních hitů může hlas lehce unavit. Pokud ale chrapot trvá déle než tři týdny a není spojený s nachlazením či alergií, je dobré ho nepodceňovat. Přetrvávající změna hlasu může souviset s onemocněním hrtanu, krku nebo plic.

Pokud chrapot trvá déle než tři týdny a není spojený s nachlazením či alergií, je dobré ho nepodceňovat.
Pokud chrapot trvá déle než tři týdny a není spojený s nachlazením či alergií, je dobré ho nepodceňovat.
Foto: Shutterstock

5. Neobvyklá únava

Vánoční shon je vyčerpávající, ale únava by měla po odpočinku odeznít. Pokud se cítíte vyčerpaní bez zjevného důvodu a dlouhodobě, může to být signál, že se v těle něco děje. Silná únava patří mezi časté příznaky některých typů rakoviny, například krve, prsu, střev nebo prostaty.

6. Nadměrné pocení

Po příchodu z mrazu do tepla se zapotí každý. Pokud se ale objevují návaly horka nebo výrazné noční pocení bez jasné příčiny, je dobré je sledovat. Tyto projevy mohou souviset s infekcí, ale i s některými onkologickými onemocněními, například leukémií nebo lymfomem.

Většina uvedených potíží má zcela neškodné vysvětlení a sama o sobě ještě neznamená vážné onemocnění. Klíčové je ale jedno: pokud něco přetrvává, zhoršuje se nebo je pro vás nové a nezvyklé, neodkládejte konzultaci s lékařem. Vánoce jsou časem péče o druhé – a stejně důležité je nezapomínat ani na sebe.

VIDEO: Česko bude mít od ledna nejdůkladnější preventivní prohlídky v Evropě, říká lékař Petr Šonka. Provádět je ale budou praktici, nikoliv lékárníci.

Video: Veronika Rodriguez

Zdroj: cancerresearchuk.org, The Sun

Všechny štítky

